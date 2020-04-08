اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:20 ص
خالد صلاح
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أسوان تستكمل مشروعاتها التنموية بإحلال وتجديد خطوط شبكات مياه الشرب والصرف

الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:00 ص
أسوان تستكمل مشروعاتها التنموية بإحلال وتجديد خطوط شبكات مياه الشرب والصرف مشروعات أسوان التنموية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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شهدت مدينة أسوان بدء انطلاق العمل فى تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى فى البؤر الساخنة على 4 مراحل بطريق السادات حيث يشمل المشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطول 3 كم وبقطر 250 مللى وذلك بدءاً من المدخل الجنوبى للمدينة وحتى ميدان العقاد بجانب إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بطول كيلو و 700 متر بقطر 630 مللى ( UPVC  ).

كما شهدت مدينة إدفو انطلاق أعمال توصيل الكابلات الكهربائية القادمة من محطة محولات الحبارى إلى المستشفى العام الجديدة بمدينة إدفو بمحافظة أسوان والتي  تعد أكبر مستشفي شمال المحافظة، بهدف توصيل 2300 متر  وجارى استكمال باقى التوصيلات المطلوبة لبدء العمل فى المستشفى الجديد بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان.

كما تم عمل نظافة شاملة لأعمدة الطاقة الشمسية بالرمادى قبلى وتشمل غسيل ومسح لخلايا الطاقة الشمسية و التى امتلأت بالتراب والرمال نتيجة العاصفة الترابية التى حدثت مؤخرا لرفع كفاءة الإنارة الليلية بها فقد قامت الوحدة المحلية لقرية الرمادى قبلى بعمل غسيل شامل ل (16) عمود داخل نطاق الوحدة المحلية منها (7) أعمدة بجوار إسعاف الكيلو 80 بالطريق الصحراوي الغربى و(9) أعمدة على الطريق الرئيسى إدفو الكرابلة غرب النيل وذلك بالتعاون مع قسم الكهرباء والحملة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو وقسم الكهرباء والحملة بالوحدة المحلية لقرية الرمادى قبلى وجارى تحديد الأعمدة التى لا تعمل لعمل الصيانة اللازمة لها .

 كما تقوم القيادات التنفيذية بمركز إدفو برصد المبانى المخالفة ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات ومنع المخالفات و التحفظ على مواد البناء الموجودة من أخشاب مع مصادرة المعدات المستخدمة لحظر البناء، وترحيل العمال والحرفيين من المواقع واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قامت  شبكة هندسة كهرباء قرى وادى الرديسية وتحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بعمل صيانة عامة لأعمدة جهد منخفض ومتابعة إنارة الشوارع بالرئيسية والمرور على الأسلاك واللمبات والمحولات ورفع كفاءتها والتأكد من انها تعمل بكامل طاقتها وبمنتهى الكفاءة.

 

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