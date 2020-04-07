8 خطوات تحميك من حوادث انفجار إطارات السيارات.. تعرف عليها

ظهرت فى الفترة السابقة العديد من حوادث السيارات بسبب انفجار الإطارات، لعدم إشباع سائق السيارة بمعلومات كافية عن خطورة عدم التأكد من سلامة إطارات السيارة قبل التحرك بها.
وفي إطار الخدمات التى اعتاد "اليوم السابع" على تقدمها للقراء يرصد أهم العوامل المؤدية للحوادث المرورية بسبب إطارات السيارات:-
1 - زيادة الحمل عن الحد المعروف للسيارات بحسب نوعها ووزنها.
2 - ارتفاع ضغط هواء الكاوتش عن الضغط الموصى على السيارة ومكانه على يمين السائق أو شماله حسب نوع السيارة بينالباب والقائم الأوسط.
3 - القيادة بسرعات جنونية وعدم الالتزام بالسرعات المقررة حسب الإرشادات المرورية علي الطرق .
4 - عند السفر لمسافات طويلة يفضل النزول علي فترات للتأكد من حرارة الكاوتش وفي حالة وجود سخونة عالية يجب الوقوفلمدة قصيرة ومواصلة السير .
5 - تعرض الإطار للعديد من الصدامات في حالات الركن بجوار الرصيف او حين الاصطدام بحجر .
6 - التخزين فى أماكن رطبة أو مناخ مرتفع الحرارة
7 - الوقوف والتسارع المفاجئ
8- عند شراء كاوتش جديد للسيارة يجب شراء انواع معروفة ومطابقة للمواصفات المصرية وعدم شراء انواع غير معروفة وهيعبارة عن كاوتش معاد تصنيعه غير صالح
وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.
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