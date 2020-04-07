8 خطوات تحميك من حوادث انفجار إطارات السيارات.. تعرف عليها

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت فى الفترة السابقة العديد من حوادث السيارات بسبب انفجار الإطارات، لعدم إشباع سائق السيارة بمعلومات كافية عن خطورة عدم التأكد من سلامة إطارات السيارة قبل التحرك بها.

وفي إطار الخدمات التى اعتاد "اليوم السابع" على تقدمها للقراء يرصد أهم العوامل المؤدية للحوادث المرورية بسبب إطارات السيارات:-

1 - زيادة الحمل عن الحد المعروف للسيارات بحسب نوعها ووزنها.

2 - ارتفاع ضغط هواء الكاوتش عن الضغط الموصى على السيارة ومكانه على يمين السائق أو شماله حسب نوع السيارة بينالباب والقائم الأوسط.

3 - القيادة بسرعات جنونية وعدم الالتزام بالسرعات المقررة حسب الإرشادات المرورية علي الطرق .

4 - عند السفر لمسافات طويلة يفضل النزول علي فترات للتأكد من حرارة الكاوتش وفي حالة وجود سخونة عالية يجب الوقوفلمدة قصيرة ومواصلة السير .

5 - تعرض الإطار للعديد من الصدامات في حالات الركن بجوار الرصيف او حين الاصطدام بحجر .

6 - التخزين فى أماكن رطبة أو مناخ مرتفع الحرارة

7 - الوقوف والتسارع المفاجئ

8- عند شراء كاوتش جديد للسيارة يجب شراء انواع معروفة ومطابقة للمواصفات المصرية وعدم شراء انواع غير معروفة وهيعبارة عن كاوتش معاد تصنيعه غير صالح

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.