165 مكتب بريد و17 مدرسة يستقبلون أصحاب المعاشات أخر أيام المرحلة الثانية

القليوبية إبراهيم سالم

تستقبل مكاتب البريد والصراف الآلي والمدارس أصحاب المعاشات لصرف المعاشات الخاصة بهم في أخر ايام المرحلة الثانية، اليوم الثلاثاء، والتي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، بـ 165 مكتب بريد على مستوى المحافظة بالمدن والقرى و17 مدرسة تم تجهيزها، بالإضافة إلى منفذ التأمينات والمعاشات ببنها، حيث بدأت أعمال الصرف من الساعة الثامنة صباحا اليوم وتستمر حتى الثالثة من عصر اليوم، على مدار أيام الصرف التي حددتها الهيئة القومية للبريد للمراحل الثلاثة والأيام المحددة لها.

وأكدت المحافظة، أنه تم تلاشي جميع العقبات خلال الساعات الأولى من بدء صرف المعاشات بمكاتب البريد، والتأكيد على تلاشيها خلال الأيام المقبلة، موضحة أنه من المقرر أن يصرف 320770 مواطن ومواطنة المعاشات من خلال مكاتب البريد، وفقا لآخر إحصائية تم الانتهاء منها خلال الشهر الماضي، وذلك بخلاف المواطنين الذين صرفوا عبر ماكينات الصراف الآلى.

وتابعت، أنه تم التأكيد على جميع العاملين بمكاتب البريد على مستوى المحافظة على سرعة الانتهاء من إجراءات الصرف لجميع المواطنين، ووضع مقاعد أمام مكاتب البريد إلى جانب توفير مظلات لحمايتهم من حرارة الشمس، كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية التربية والتعليم، للعمل على توفير أماكن بكل مدرسة مزودة بمقاعد متباعدة وتم عمل التنظيم المناسب وتيسير كافة الإجراءات لمنع التكدس والازدحام وصرف المعاشات بسهولة ويسر بالتنسيق المتكامل الإدارات التعليمية والبريد مع تعقيم وتطهير جميع المدارس ومكاتب البريد يوميا قبل وبعد صرف المعاشات.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت أنه منعاً للتكدس والازدحام أمام منافذ الصرف سيتم تنفيذ آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل، على أن يتم تحويل المعاشات المحولة على حسابات البنوك الأول من أبريل، وذلك طبقاً لجدول الصرف حيث يتم الصرف لمن هم أقل من 1000 جنيه يتم الصرف أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة 1 و2 و4 أبريل، ومن 1000 إلى 2000 جنيه، يتم الصرف أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة 5و6و7 أبريل، ومن أكثر من 2000 جنيه، يتم الصرف يومي الأربعاء والخميس الموافقين 8 و9 أبريل، ومن لم يصرف في أيامه المحددة، يتم الصرف اعتباراً من الأحد 12 أبريل، والسماح باستخدام كافة البطاقات المتوقفة خلال الأشهر الثلاث القادمة.