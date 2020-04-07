كتب ــ سمير حسنى

أعلنت سلطنة عمان اليوم الثلاثاء تعافى أصغر مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، لطفل يبلغ من العمر عاما ونصف العام، ونوهت وزارة الصحة العمانية عبر حسابها على تويتر بأن الطفل أصيب بعدوى الفيروس من احد والديه، ودخل على إثره المستشفى حيث كان يعاني سرعة في التنفس وكُحة بسيطة، حيث تم وضعه تحت الملاحظة لمدية يومين لعمل الفحوصات والاشعة والعناية الطبية اللازمة.

وفى وقت مبكر من صباح اليوم أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليصل بذلك العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 371 حالة، وحالتي وفاة، و67 حالة تماثلت للشفاء، وطالبت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء - بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وكانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح العدد الكلّى للحالات المسجلة فى السلطنة (331) حالة بالإضافة إلى حالتى وفاة، وأكدت الوزارة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية- أن (61) حالة قد تماثلت للشفاء، داعية الجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.