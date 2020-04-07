ووهان الصينية تستعد لانطلاق 80 قطار طلقة غدا بعد رفع الحظر عن المدينة

كتب محمد عبد المجيد

تستعد قطارات الطلقة فائقة السرعة فى مدينة ووهان الصينية للانطلاق، بعد رفع الحظر، الذى تم فرضه على المدينة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذى تحول إلى وباء عالمى "جائحة"، ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية، مقطع فيديو، يرصد عشرات القطارات المتوقفة داخل محطات القطارات، بمدينة ووهان الصينية، التى كانت بؤرة انتشار فيروس كورونا، منذ ظهوره فى ديسمبر الماضى.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء سبوتنيك، نقلا عن صفحة "تشى مومينت"، على "فيسبوك"، إن أكثر من 80 قطار من قطارات الطلقة، فائقة السرعة، تستعد للانطلاق من محطاتها الثلاث فى مدينة ووهان بإقليم هوبى الصينى.

ومن المقرر، أن يتم رفع الحظر الكلى المفروض على المدينة ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، غدا الأربعاء.

وقالت شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الثلاثاء، إن سكان مدينة ووهان الصينية ينتظرون نهاية كابوسهم المرعب مع فيروس كورونا، برفع الحظر عنها غدا، مشيرة إلى أن المدينة التى ظلت حبيسة منذ انتشار الوباء فيها، تستعد على بعد ساعات من التقاط أنفاسها.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذى تحول إلى وباء عالمى (جائحة)، مليونًا و351 ألف مصاب، بينهم أكثر من 75 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 287 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس فى الصين، فى نهاية ديسمبر الماضي، التى أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف حالة إصابة وأكثر من 3300 حالة وفاة، وكانت ووهان مركزا للوباء إلى أن تم القضاء عليه.