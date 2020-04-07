وفيات فيروس كورونا بالولايات المتحدة يتجاوز الـ 11000

كتب محمد عبد المجيد

قالت جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات فى الولايات المتحدة جراء كورونا تجاوز عتبة الـ11000 حالة، وأفادت الجامعة بأن عدد المتعافين بلغ 19972، من جملة إجمالى إصابات بلغ 368533، و ذلك وفقما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.



حصيلة الوفيات و الاصابات بالولايات المتحدة

وكانت مصادر طبية فى الولايات المتحدة، قد قالت في وقت سابق إن مستشفى هنرى فورد فى مدينة ديترويت، أكبر مدن ولاية ميتشيجان الأمريكية، أكد إصابة ما يزيد على 731 شخصا من الطاقم الطبى بوباء فيروس كورونا المستشرى فى البلاد.

وأكد كبير الأطباء بالمستشفى الدكتور عدنان منقره مساء الاثنين أن مئات العاملين فى المستشفى فى مدينة ديترويت أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وهو ما يمثل 2 % من إجمالى موظفى المستشفى البالغ عددهم 31600 عامل.

وذكرت كذلك أفادت تقارير بإصابة نحو 1500شخص بين الأطقم الطبية فى مستشفى آخر فى ولاية ميتشيجان بفيروس كورونا، كانوا قد أبلغوا عن إصابتهم بأعراض مشابهة لتلك المصاحبة للمرض، لكن تلك الحالات تبقى غير مؤكدة لعدم إجراء الفحوصات.

وقال المسؤول الطبى للصحفيين فى مكالمة هاتفية، يوم الاثنين : "لو استطعنا إجراء الفحوصات على جميع سكان المدينة، فمن المؤكد أن تأتى النتائج إيجابية لأعداد كبيرة بينهم، وهذه النتائج تعد مقياسا لمدى سرعة انتشار الفيروس ونقل العدوى بين الناس".