اليوم السابع
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وفاة المستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع الأسبق بمجلس الدولة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:25 م
وفاة المستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع الأسبق بمجلس الدولة المستشار الراحل مهند عباس-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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توفى المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع الأسبق، عضو المجلس الخاص بمجلس الدولة أمس الاثنين. المستشار الراحل من مواليد 6 يوليه 1948، ومن أوائل دفعة 1971 بالإسكندرية وعين بمجلس الدولة بتاريخ 6 مارس 1972.

 

 

وقال المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، إنه سبق أن عمل معه إبان رئاسته لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى عام 2001 ثم ترأست تلك الدائرة عامى 2014 و2015، مضيفا أن المستشار مهند عباس إنسانا محبا للحياة وكان من أبرز سماته طيبة القلب وسكينة الفؤاد تجاه كل زملائه، فقد كان هادئا كالحمام، متواضعا كالسنابل الزاخرة بخيرة القمح والعطاء.

 

والمرحوم المستشار مهند عباس من أسرة قضائية عريقة فأخوه المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، وعضو بالمجلس الأعلى للقضاء وعمل رئيسا للجنة العليا للانتخابات .

 

وتابع: عرفتك قاضيا هادئاً، ومعلما متسامحاً، وخلوقا راضياً قنوعاً، ملتزماً بإنسانيتك مؤمنا برسالتك متميزا بدماثة الخلق وحسن المعشر وطيبة القلب، متسلحا بالتواضع الذي زادك احتراماً وتقديراً ومحبة فى قلوب كل من عرفك والتقى بك وكفاك محبة جميع القضاة لك، فقد كنت رحمة الله عليك من أشد المخلصين بعملك الذى كان يتسم بالبساطة والتيسير والذكاء.

 

واختتم: كم هى قاسية لحظات وداعك وفراقك، التى تسجل وتختزن فى قلوبنا وذاكرتنا، وكم نشعر بالحزن وفداحة الخسارة والفجيعة، ونختنق بالدموع، يعز علينا فراقك، فى وقت نحتاج فيه إلى أمثالك من الرجال الأوفياء الصادقين، ومهما كتبت من كلمات رثاء يوم وداعك، وسطرت من حروف حزينة باكية، لن أوفيك حقك لما قدمته لبلادك من علم ووقت وجهد وتفانٍ في رسالة القضاء .

 


مجلس الدولة

مهند عباس

المستشار مهند عباس

نائب رئيس مجلس الدولة

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