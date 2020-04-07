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وصول الأطباء المتطوعين لمستشفى كفر الزيات لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:57 ص
وصول الأطباء المتطوعين لمستشفى كفر الزيات لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا وصول الأطباء المتطوعين
الغربيه مصطفى عادل

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استقبل الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية الجيش الأبيض المتطوع لرعاية حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمده 14 يوما متواصله داخل المستشفى.

وأكد "حميدة"، أنه تم تجهيز مستشفى كفر الزيات العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتوفير كافة احتياجاتهم مع توفير الرعايه الكافية لهم خلال مدة الحجر، مشيرا إلى أنه تم نقل وحده الغسيل الكلوى والحضانات والعناية المركزة والجراحات الطارئة إلى مستشفى إبيار المركزى ونقل العيادات الخارجية بالوحدات الصحية لمراكز طب الأسرة بما لا يؤثر على الخدمة المقدمة لأهالى كفر الزيات .

جاء ذلك خلال زيارة الإدارات المعنية بمديرية الصحة بالغربية للتنسيق مع الطاقم الطبى والإدارى بمستشفى كفر الزيات لبحث آليات العمل خلال الفترة القادمة وكيفية استقبال الحالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتعامل مع كافة سيناريوهات فيروس كورونا المستجد .

 ووجه عبد الناصر كلماته إلى الجيش الأبيض أنه لا وقت للألتفات لبعض مثيرى الفتن والشائعات الذين يستهدفون إثارة المواطنين فجميع العاملين بالقطاع الطبى حالفون اليمين على خدمه المرضى والبلد مقدمت الشكر لكل من وهبه حياته إلى خدمة الوطن ومواجهة هذا الفيروس.

 

 

وصول الأطباء المتطوعين لمستشفى كفر الزيات لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا (1)
وصول الأطباء المتطوعين لمستشفى كفر الزيات لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا 

 

وصول الأطباء المتطوعين لمستشفى كفر الزيات لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا (2)
وصول الأطباء المتطوعين لمستشفى كفر الزيات لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا 

 

وصول الأطباء المتطوعين لمستشفى كفر الزيات لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا (3)
وصول الأطباء المتطوعين لمستشفى كفر الزيات لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا 

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الجيش الابيض

مستشفى كفر الزيات

وكيل صحة الغربية

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