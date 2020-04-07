وزير شئون مجلس الوزراء البريطانى يعزل نفسه بعد ظهور أعراض كورونا على فرد من عائلته

رويترز

ذكر تليفزيون آي.تي.في أن مايكل جوف وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني يخضع للعزل الذاتي بعد ظهور أعراض الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا على أحد أفراد عائلته.

وقال التليفزيون إن جوف، أحد أكبر الأعضاء بحكومة رئيس الوزراء بوري جونسون، ما زال مستمرا في أداء عمله.

وكان قد قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية دومينيك راب سيدير شؤون البلاد خلال وجود رئيس الوزراء بوريس جونسون في العناية المركزة، مضيفا أن أي قرار بشأن رفع القيود الخاصة بفيروس كورونا لن يتأجل.