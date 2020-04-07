اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 11:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير بريطانى: لا أعلم إن كان جونسون يعانى من التهاب رئوى

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:52 ص
وزير بريطانى: لا أعلم إن كان جونسون يعانى من التهاب رئوى بوريس جونسون
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف اليوم الثلاثاء، إنه لا يعلم إن كان الأطباء شخصوا حالة رئيس الوزراء بوريس جونسون على أنها التهاب رئوي. وأوضح أن جونسون لا يزال في العناية المركزة يعاني من أعراض خطيرة لفيروس كورونا المستجد.

وعندما سألته هيئة الإذاعة البريطانية إن كان على علم بأن الأطباء شخصوا حالة جونسون بالتهاب رئوي قال جوف "ليس لدي أي علم بذلك".

ولم ترد أي تفاصيل تذكر عن تشخيص حالة جونسون الصحية.

وكان قد قال جوف "بينما نتحدث لا يزال رئيس الوزراء في العناية المركزة ويتابع فريقه الطبي حالته ويتلقى أفضل رعاية من الفريق في مستشفى سانت توماس ونصلي من أجله وأجل أسرته".

وتابع "نأمل جميعا أن يسترد عافيته في أقرب وقت ممكن وهذا هو كل ما يشغلنا الآن"، مضيفا أنه سيتم إصدار بيان إذا طرأ أي تغيير على حالة جونسون.

وكانت قد أعلنت الحكومة البريطانية رسميا، أن وزير الخارجية دومينيك راب سيتولى مهام رئيس الوزراء بوريس جونسون  حال "اقتضت الضرورة"، وذلك وفق شبكة "سى ان ان". 

 


بوريس جونسون

مجلس الوزراء البريطاني

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ليلة النصف من شعبان.. الله ينزل للسماء الدنيا وينادى: ألا من مستغفر

ليلة النصف من شعبان.. الله ينزل للسماء الدنيا وينادى: ألا من مستغفر

فيديو.. بعد كورونا.. أنفلونزا الخنازير تثير المخاوف مجددا

فيديو.. بعد كورونا.. أنفلونزا الخنازير تثير المخاوف مجددا

10 قواعد تحكم السلوك الوظيفى والتأديب للعاملين بالدولة

10 قواعد تحكم السلوك الوظيفى والتأديب للعاملين بالدولة

المرور تحدد عدة خطوات لتفادى مخاطر الشبورة المائية على الطرق

المرور تحدد عدة خطوات لتفادى مخاطر الشبورة المائية على الطرق

أكبر بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر اليوم

أكبر بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر اليوم

انتهاء اليوم الثالث عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الثالث عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

موعد صرف المرتب وإزاى تصرفه صح فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

موعد صرف المرتب وإزاى تصرفه صح فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

تعرف على الدور القانونى لـ"دائرة توحيد المبادئ" بمجلس الدولة

تعرف على الدور القانونى لـ"دائرة توحيد المبادئ" بمجلس الدولة

احترس.. 10 حالات تفقدك الجنسية المصرية

احترس.. 10 حالات تفقدك الجنسية المصرية

طلاب أولى ثانوى يؤدون "اليوم" امتحان الأحياء ضمن الاختبارات التجريبية

طلاب أولى ثانوى يؤدون "اليوم" امتحان الأحياء ضمن الاختبارات التجريبية

الغلق والحبس والغرامة عقوبة تأسيس شركات تشغيل العمالة بدون ترخيص

الغلق والحبس والغرامة عقوبة تأسيس شركات تشغيل العمالة بدون ترخيص

توصية برلمانية بفحص الديون المُستحقة للحكومة بعد بلوغها 385.7 مليار جنيه

توصية برلمانية بفحص الديون المُستحقة للحكومة بعد بلوغها 385.7 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة