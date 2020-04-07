وزير بريطانى: لا أعلم إن كان جونسون يعانى من التهاب رئوى

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف اليوم الثلاثاء، إنه لا يعلم إن كان الأطباء شخصوا حالة رئيس الوزراء بوريس جونسون على أنها التهاب رئوي. وأوضح أن جونسون لا يزال في العناية المركزة يعاني من أعراض خطيرة لفيروس كورونا المستجد.

وعندما سألته هيئة الإذاعة البريطانية إن كان على علم بأن الأطباء شخصوا حالة جونسون بالتهاب رئوي قال جوف "ليس لدي أي علم بذلك".

ولم ترد أي تفاصيل تذكر عن تشخيص حالة جونسون الصحية.

وكان قد قال جوف "بينما نتحدث لا يزال رئيس الوزراء في العناية المركزة ويتابع فريقه الطبي حالته ويتلقى أفضل رعاية من الفريق في مستشفى سانت توماس ونصلي من أجله وأجل أسرته".

وتابع "نأمل جميعا أن يسترد عافيته في أقرب وقت ممكن وهذا هو كل ما يشغلنا الآن"، مضيفا أنه سيتم إصدار بيان إذا طرأ أي تغيير على حالة جونسون.

وكانت قد أعلنت الحكومة البريطانية رسميا، أن وزير الخارجية دومينيك راب سيتولى مهام رئيس الوزراء بوريس جونسون حال "اقتضت الضرورة"، وذلك وفق شبكة "سى ان ان".