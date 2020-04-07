اليوم السابع
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وزير بريطانى: جونسون لا يزال فى العناية المركزة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:49 ص
وزير بريطانى: جونسون لا يزال فى العناية المركزة بوريس جونسون
رويترز

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قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لا يزال في العناية المركزة لكن فريقه يعمل معا لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وقال جوف لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "بينما نتحدث لا يزال رئيس الوزراء في العناية المركزة ويتابع فريقه الطبي حالته ويتلقى أفضل رعاية من الفريق في مستشفى سانت توماس ونصلي من أجله وأجل أسرته".

وتابع "نأمل جميعا أن يسترد عافيته في أقرب وقت ممكن وهذا هو كل ما يشغلنا الآن"، مضيفا أنه سيتم إصدار بيان إذا طرأ أي تغيير على حالة جونسون.

وكانت قد أعلنت الحكومة البريطانية رسميا، أن وزير الخارجية دومينيك راب سيتولى مهام رئيس الوزراء بوريس جونسون  حال "اقتضت الضرورة"، وذلك وفق شبكة "سى ان ان". 

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، قد نقل إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

ولا يزال فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و300 ألف مصاب حول العالم وكذلك أكثر من 70 ألف حالة وفاة. 

 


بوريس جونسون

كورونا

العناية المركزة

الحكومة البريطانية

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