اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:18 م
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وزير الصحة الأردنى: تسجيل 4 حالات جديدة بكورونا والعدد الكلى 353

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:45 م
وزير الصحة الأردنى: تسجيل 4 حالات جديدة بكورونا والعدد الكلى 353 وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر
أ ش أ

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أعلن وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، ليرتفع اجمالى عدد الاصابات فى المملكة الى 353 حالة.
كما أعلن وزير الصحة خلال ايجاز صحفى نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن خروج 12 حالة من المستشفيات بعد تماثلها للشفاء ليصل عدد الحالات التي خرجت من المستشفى الى 138 حالة في حين تبقى في المستشفى 209 حالات تحت العلاج .
وأشار جابر إلى أن الحالات الأربعة الجديدة التي سجلت اليوم جميعها من محافظة العاصمة وهي حالتان لمخالط معروف وحالتان لم يعرف لغاية الآن مصدر إصابتهما ويتم الآن التقصي لمعرفة ذلك.


الأردن

وزير الصحة الأردنى

سعد جابر

فيروس كورونا

كورونا فى الأردن

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