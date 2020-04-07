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وزير الخزانة: إدارة ترامب تسعى للحصول على 250 مليار دولار إضافية لدعم الشركات

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:52 م
وزير الخزانة: إدارة ترامب تسعى للحصول على 250 مليار دولار إضافية لدعم الشركات دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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قال وزير الخزانة الأمريكى، ستيفن منوشين، إن إدارة ترامب ستسعى للحصول على 250 مليار دولار إضافية لدعم برنامج مصمم لدعم الشركات الصغيرة لمنعها من تسريح العمال.

وقال منوشين إنه يسعى للحصول على أموال إضافية بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب ردا على تفشي المرض. وقال إنه تحدث مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وكذلك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وشارك الرئيس الأمريكى فى مبادرة "أمريكا تهتم" بحضور إيفانكا ترامب ووزير الخزانة الأمريكى، وعدد من الشركات والبنوك المعنية بمواجهة آثار كورونا على الاقتصاد الأمريكى.

وفى خطوة نادرة، قال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل اليوم الثلاثاء إنه سيحاول تمرير أموال إضافية بسرعة للشركات الصغيرة لمواصلة دفع الرواتب مع اندفاع الكونجرس، لتقديم المزيد من المساعدة خلال أزمة فيروس كورونا.

ويخطط الزعيم الجمهوري للتصويت هذا الأسبوع لتكملة 350 مليار دولار المعتمدة للشركات في حزمة الإنقاذ التي تم تمريرها للتو البالغة 2.2 تريليون دولار مع 250 مليار دولار إضافية مباشرة أو نحو ذلك ، وفقًا لعناصر الحزب الجمهوري. وقال ماكونيل إن ما يسمى ببرنامج حماية الراتب "قد يجف" بدونه. ومن المتوقع أن يوجز وزير الخزانة ستيفن منوشن الطلب في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.


ترامب

ايفانكا

مونشين

كورونا

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