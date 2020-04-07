اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:01 م
خالد صلاح
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وزير الخارجية الكندى يناقش أزمة كورونا مع عدد من نظرائه حول العالم

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:09 م
وزير الخارجية الكندى يناقش أزمة كورونا مع عدد من نظرائه حول العالم وزير الخارجية الكندى فرانسوا-فيليب شامبين
أ ش أ

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أجرى وزير الخارجية الكندى، فرانسوا-فيليب شامبين، اليوم الثلاثاء، مكالمة خامسة مع نظرائه من الدول المتضررة من فيروس "كوفيد-19"، ومن ضمنهم أستراليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا والمغرب وبيرو وسنغافورة وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، لمناقشة التعامل مع الجائحة.
وخلال المكالمة ، قدم الوزراء تحديثا حول استجابة بلادهم لفيروس كورونا المستجد، وناقشوا قضاياهم ذات الأولوية مع تطور الوباء العالمي.
وأكدوا من جديد أهمية تقديم المساعدة القنصلية لمواطنيهم واستمرار الحاجة إلى ضمان استمرار محاور العبور للسماح بعودة المسافرين والعالقين من الخارج.
وشدد الوزراء أيضا على الحاجة الماسة لضمان تدفق السلع الأساسية عبر الحدود والحفاظ على سلاسل التوريد سليمة خلال هذه الأزمة المستمرة ، وخاصة بالنسبة للإمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، مؤكدين التزامهم المستمر بالعمل مع منظمة الصحة العالمية وكذلك لدعم احتياجات البلدان الأكثر احتياجا، ولا سيما احتياجات النساء والأطفال ، خلال هذه الأزمة.


كندا

وزير الخارجية الكندى

كورونا

فيروس كورونا

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