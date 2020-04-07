اليوم السابع
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وزير الأوقاف يوجه بعدم المساس بمستحقات العاملين بالمجموعة الوطنية للاستثمارات

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:24 م
وزير الأوقاف يوجه بعدم المساس بمستحقات العاملين بالمجموعة الوطنية للاستثمارات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمراعاة أحوال جميع العاملين بالمجموعة  الوطنية لاستثمارات الأوقاف "المحمودية سابقا" وصرف مستحقاتهم كاملة، وعدم المساس بمستحقات أى من العاملين بها، وتأجيل تحصيل أقساط أى سلف مستحقة على العاملين بالمجموعة لمدة ثلاثة أشهر، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية التى تحافظ على سلامة العاملين بالمجموعة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء 7/4/2020م بالمهندس شريف أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف (المحمودية سابقًا).

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد شكل مجموعة إدارة أزمة بالأوقاف خاصة بالتعامل مع آثار انتشار فيروس كورونا برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف – رئيس القطاع الدينى.

وتضم اللجنة فى عضويتها كل من: المهندس سمير مصطفى الشال – رئيس قطاع الخدمات المركزية، والمهندس سيد محروس – رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، وهشام عبد العزيز على – الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، و عبد الله حسن عبد القوي – مساعد الوزير لشئون المتابعة . وتضم اللجنة المهندس شريف أحمد مصطفى - رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، و الدكتورة مها عقل – رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة.


وزاره الاوقاف

كورونا

تطهير

استثمارات الاوقاف

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