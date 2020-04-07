اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزيرة كويتية: نعمل على تجهيز محاجر صحية ومراكز إيواء للعمالة الوافدة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:45 م
وزيرة كويتية: نعمل على تجهيز محاجر صحية ومراكز إيواء للعمالة الوافدة وزيرة الأشغال العامة الكويتية رنا الفارس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة رنا الفارس، عن العمل على توفير وتجهيز محاجر صحية ومراكز إيواء مخصصة للعمالة الوافدة المقيمة بالبلاد خلال الأيام القادمة؛ وذلك لاحتواء ومواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقالت الفارس - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء - إن المحاجر ستكون في مناطق الجهراء، وجنوب الصباحية، والعبدلي، وستتضمن أماكن مخصصة لمبيت العمال وفق الاشتراطات الصحية والوقائية.
وأضافت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية، أنه سيتم أيضا تجهيز منطقة لعمليات الفحص والكشف الطبي، للاطلاع على الحالة الصحية للعمالة الوافدة ومتابعتها.


الكويت

رنا الفارس

كورونا

كورونا فى الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إجراءات مشددة من الدول العربية للتصدى لكورونا.. تونس: توجيه تهمة القتل الخطأ لكل من يتسبب فى نقل العدوى.. السعودية: تقديم ساعات منع التجول.. والعراق يعلن تسجيل 91 إصابة جديدة وارتفاع الإصابات بالكويت لـ743 حالة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:54 م

ارتفاع مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:13 م

الراى الكويتية: تسجيل أول إصابة كورونا بـ"نفط الكويت"

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:12 م

مصادر: الكويت تؤجل أسعار شحنات نفط مايو بسبب اجتماع أوبك+

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 11:43 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة