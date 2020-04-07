وزيرة كويتية: نعمل على تجهيز محاجر صحية ومراكز إيواء للعمالة الوافدة

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كشفت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة رنا الفارس، عن العمل على توفير وتجهيز محاجر صحية ومراكز إيواء مخصصة للعمالة الوافدة المقيمة بالبلاد خلال الأيام القادمة؛ وذلك لاحتواء ومواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الفارس - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء - إن المحاجر ستكون في مناطق الجهراء، وجنوب الصباحية، والعبدلي، وستتضمن أماكن مخصصة لمبيت العمال وفق الاشتراطات الصحية والوقائية.

وأضافت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية، أنه سيتم أيضا تجهيز منطقة لعمليات الفحص والكشف الطبي، للاطلاع على الحالة الصحية للعمالة الوافدة ومتابعتها.