اليوم السابع
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وزيرة البيئة توجه برفع تراكمات مواقع جمع المخلفات ببلبيس خلال أسبوع

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:49 م
وزيرة البيئة توجه برفع تراكمات مواقع جمع المخلفات ببلبيس خلال أسبوع وزيرة البيئة خلال جولة تفقدية بمواقع جمع المخلفات ببلبيس
كتبت آية دعبس

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وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى ضرورة رفع التراكمات الموجودة بموقع بأحد مواقع تجميع المخلفات بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، خلال أسبوع، فى إطار متابعتها لكيفية وطرق التخلص الآمن من المخلفات بكافه أنواعها.
 
وأوضحت وزارة البيئة، فى بيان، أن الوزيرة خلال جولة تفقدية لها،اليوم، أكدت على ضرورة التأكد من مؤجر الموقع من كيفية وطرق التخلص الآمن من هذه المخلفات، والتى تستخدم كوقود بديل لبعض المصانع وتقديم كافه المستندات الدالة على ذلك.
 
كما شددت على متابعة فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية للموقع، وضرورة تقديم صاحب الموقع خطة عمل لوزارة البيئة تشمل تنظيم الموقع وطرق التخزين فيه بطريقه صحيحة وآمنة.
 
يأتى ذلك بعد جولة تفقدية، للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمدفن العبور برفقة عدد من قيادات وزارة البيئة، للوقوف على عملية التخلص الآمن من المخلفات بمحافظة القاهرة.
 
كان قد أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خطة الوزارة للمشاركة فى مكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرة إلى أنه بالتوازي مع قيام وزارة البيئة بمهامها الأصيلة في الحد من مصادر التلوث وتحسين نوعية البيئة وصون الموارد الطبيعية، سيتم تكثيف الجهود في عدد من المحاور لمواجهة الحالة الطارئة التي تواجهها البلاد في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم، وتتضمن هذه المحاور خفض نسب تلوث الهواء، والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والبلدية والمخلفات الطبية، وتوعية المواطنين بالسلوكيات البيئية السليمة والتي تساعد في الحفاظ على سلامتهم. 
 
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه إضافة إلى جهود الوزارة في الحد من بؤر التلوث سيتم تكثيف الرصد البيئي المستمر لملوثات الهواء وتشديد الرقابة على مصادره المحتملة، والعمل على تخفيف الأحمال بالمنشآت الصناعية بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.
 
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