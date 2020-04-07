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وزيرة البيئة تتفقد مدفن العبور لمتابعة السيطرة على اشتعال المخلفات.. صور

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:59 م
وزيرة البيئة تتفقد مدفن العبور لمتابعة السيطرة على اشتعال المخلفات.. صور وزيرة البيئة تتفقد مدفن العبور لمتابعة السيطرة على اشتعال المخلفات
كتبت آية دعبس

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توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى جولة تفقدية لمدفن العبور برفقة عدد من قيادات وزارة البيئة، للوقوف على عملية التخلص الآمن من المخلفات بمحافظة القاهرة. 
 
وخلال الزيارة، لاحظت الوزيرة وجود بعض الاشتعالات، حيث وجهت على الفور بالسيطرة عليها واطفائها وتغطيتها، وتم إحضار المعدات اللازمة والتعامل مع تلك الاشتعالات فى حضور وزيرة البيئة للتأكد من السيطرة عليها. 
 
وتحدثت وزيرة البيئة إلى العاملين بالمدفن ومقدمي الخدمة الذين يقومون بنقل القمامة أو التعامل معها، عن ضرورة الالتزام بارتداء مهمات الوقاية حفاظا على سلامتهم، وأهمية تعاونهم بالإبلاغ عن أية اشتعالات يتم ملاحظاتها بالمدفن لسرعة السيطرة عليها خاصة فى ظل التقلبات الجوية الحالية.
 
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الزيارة بتلافي عدم حدوث تلك الاشتعالات مرة أخرى من خلال التعامل مع المخلفات الواردة للمدفن أولا بأول لضمان عدم حدوث أية اشتعالات ذاتية مستقبلا.
 
كانت وزيرة البيئة، قد أشارت إلى دور جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بالوزارة فى تكثيف أعماله للسيطرة على مقالب القاهرة والجيزة للحد من التلوث الناتج عن تلك المقالب، حيث قامت محاور التفتيش اليومى بالمرور على مقالب كلاً من : القطامية، الوفاء والأمل، الطوب الرملى وتبين استقرار الأوضاع بهم وإتباع عمليات التغطية بشكل سليم.
 
 كما قامت وحدة الرصد والمتابعة بجهاز تنظيم وإدارة المخلفات بمتابعة عدد من الأحياء بمنطقتين الجنوبية والشرقية بمحافظة القاهرة، التى شملت كل من حى طره و حى المطرية، يث تم رصد 39 نقطة تراكم مخلفات بهما،  كما تم رصد عدد 11 نقطة تراكم مخلفات بحى العجوزة بالمنطقة الشمالية بمحافظة الجيزة وتم إبلاغ الهيئة العامة لنظافة والتجميل لإزالة البؤر المرصودة و يتم  المتابعة  للتأكد من أعمال رفع المخلفات أولاً بأول من الشوارع.
 
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وزارة البيئة

مدفن العبور

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