اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:59 م
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وحدة مكافحة ناقلات الأمراض تنتهى من تعقيم 11 منشأة حكومية ومسجدا بالعريش

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:02 م
وحدة مكافحة ناقلات الأمراض تنتهى من تعقيم 11 منشأة حكومية ومسجدا بالعريش وحدة مكافحة ناقلات الأمراض أثناء تعقيمها المنشأت والمساجد بالعريش
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، الانتهاء من تعقيم وتطهير 11 منشأت حكومية ومسجد بالعريش .

وأوضح بيان الوحدة ، أنه تم تعقيم موقف العريش بحى عاطف السادات ، وسوق الجملة خلف موقف العريش، والمبنى الادارى للجامعة العريش أمام حديقة المالح، وفى حى الكرامة مدرسة التعليم الأساسي، و الزراعة، وخمس مساجد، ومستوصف صحى .

وكان مجلس مدينة العريش بشمال سيناء أعلن تنفيذ حملة تعقيم وتطهير لمناطق حى الكرامة شرق مدينة العريش .

وأوضح البيان أنه فى اطار متابعة مجلس المدينة توفير الخدمات لحى الكرامهتم بالتنسيق مع مديرية الصحة لرش وتعقيم مناطق الحى ، وقام فريق عمل من مديرية الصحة بالعريش برئاسة المهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض ، برش وتعقيم المصالح الحكومية مدرسة الكرامة للتعليم الأساسى ومدرسة الزراعة وخمس مساجد بالحى ومستوصف مسجد باب الريان والاماكن التى تم رفع القمامة منها .

وشهدت مدينة العريش اليوم مواصلة اهالى حى المساعيد بالعريش لليوم الثانى حملة تطوعية تضافرت خلالها جهودهم لتعقيم وتطهير منطقتهم وسجلت جهودهم تعقيم 21 منشأة عامة ومقرات أهالى مناطق وشوارع وحافلات اجرة .

وقال مجدى الشوربجى، احد الشباب القائمين على الحملة لـ " اليوم السابع "، أنها تتم بجهود تطوعية ، وفى اليوم الثانى تم الوصول لكافة المناطق وصاحبها توزيع زجاجات مطهره على ومياة مفلترة، وتوزيع كمامات وجونتات على الأهالى.

أضاف أنه شارك فى الحملة سيارتين مجهزتين للرش وسيارة لتوزيع زجاجات المطهر وسيارة ٤/٣ لتوزيع المياة، و3 رشاشات محمولة على الكتف ، لافتا أن المنظمين للحملة والمساهمين فيها إبراهيم الكاشف، وعادل الشوربجى ، والدكتور عبدالكريم الشاعر، طارق عبد الحى ، ومحمد كامل الشوربجى.

 

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وحدة مكافحة ناقلات الأمراض أثناء تعقيمها المنشأت والمساجد بالعريش

 

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وحدة مكافحة ناقلات الأمراض أثناء تعقيمها المنشأت والمساجد بالعريش

 

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وحدة مكافحة ناقلات الأمراض أثناء تعقيمها المنشأت والمساجد بالعريش

 

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وحدة مكافحة ناقلات الأمراض أثناء تعقيمها المنشأت والمساجد بالعريش

 

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وحدة مكافحة ناقلات الأمراض أثناء تعقيمها المنشأت والمساجد بالعريش

 

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وحدة مكافحة ناقلات الأمراض أثناء تعقيمها المنشأت والمساجد بالعريش

 

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وحدة مكافحة ناقلات الأمراض أثناء تعقيمها المنشأت والمساجد بالعريش

 


العريش

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تطهير مساجد العريش

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