نيابة سوهاج تقرر ندب لجنة لمعاينة منزل منهار وطلب تحريات المباحث حول الواقعة

سوهاج - عمرو خلف

قررت نيابة جرجا بسوهاج تحت اشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج ندب لجنة من الإدارة الهندسية لمعاينة منزل منهار، وذلك لبيان سبب سقوطه عما إذا كان صدر له قرار إزالة أو آيل للسقوط ، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المصابين.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من اللواء جمال إبراهيم نائب المدير لقطاع الجنوب ، يفيد بانهيار منزل بدائرة قسم شرطة جرجا ووجود 2 على قيد الحياة أسفل أنقاض المنزل المنهار.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ، حيث تبين انهيار منزل مكون من 3 طوابق بناحية شارع المزلقان خلف استراحة مجلس المدينة.

وتم الدفع بـ 4 سيارات انقاذ إلى مكان الانهيار، وتم الدفع باللودر والمعدات إلى مكان الإنهيار من أجل إستخراج مالك المنزل ونجلته، تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

وتمكنت قوات الإنقاذ من إستخراج "مارينا أسعد جرجس سليمان " 20 سنة ، من أسفل المنزل المنهار، وتم استخراج والدها أيضا على قيد الحياة "أسعد جرجس سليمان " 62 سنة تم نقل المصابين لمستشفى جرجا العام لتلقى العلاج.

وتم فرض كرودون أمنى بالمنطقة ، وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حول المنزل المنهاروقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وندب لجنة من الادارة الهندسية لمعاينة المنزل وسؤال المصابين .