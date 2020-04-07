اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نيابة سوهاج تقرر ندب لجنة لمعاينة منزل منهار وطلب تحريات المباحث حول الواقعة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:15 م
نيابة سوهاج تقرر ندب لجنة لمعاينة منزل منهار وطلب تحريات المباحث حول الواقعة صورة ارشيفية
سوهاج - عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة جرجا بسوهاج تحت اشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج ندب لجنة من الإدارة الهندسية لمعاينة منزل منهار، وذلك لبيان سبب سقوطه عما إذا كان صدر له قرار إزالة أو آيل للسقوط ، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المصابين.

 

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من اللواء جمال إبراهيم نائب المدير لقطاع الجنوب ، يفيد بانهيار منزل بدائرة قسم شرطة جرجا ووجود 2 على قيد الحياة أسفل أنقاض المنزل المنهار.

 

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ،  حيث تبين انهيار منزل مكون من 3 طوابق بناحية شارع المزلقان خلف استراحة مجلس المدينة.

 

وتم الدفع بـ 4 سيارات انقاذ إلى مكان الانهيار، وتم الدفع باللودر والمعدات إلى مكان الإنهيار من أجل إستخراج مالك المنزل ونجلته، تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

 

وتمكنت قوات الإنقاذ من إستخراج "مارينا أسعد جرجس سليمان " 20 سنة ، من أسفل المنزل المنهار، وتم استخراج والدها أيضا على قيد الحياة "أسعد جرجس سليمان " 62 سنة تم نقل المصابين لمستشفى جرجا العام لتلقى العلاج.

 

وتم فرض كرودون أمنى بالمنطقة ، وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حول المنزل المنهاروقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وندب لجنة من الادارة الهندسية لمعاينة المنزل وسؤال المصابين .


سوهاج

جرجا

منزل منهار

نيابة جرجا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة