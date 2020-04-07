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نقابة الأطباء: بدء تسليم القروض لـ100 طبيب فائز بالقرعة الأحد المقبل

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:22 ص
نقابة الأطباء: بدء تسليم القروض لـ100 طبيب فائز بالقرعة الأحد المقبل نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قالت النقابة العامة للأطباء، إنه بعد الانتهاء من إجراء القرعة العلنية لاختيار 100 طبيب للاستفادة من" قرض الطبيب" والذى سبق وأعلنت عنه النقابة العامة للاطباء، فقد تم اختيار 100 طبيب أساسى، و100 طبيب آخرين كاحتياطى .
 
وأوضحت النقابة أنه علي الأطباء الفائزين سرعة التوجه إلي قسم القروض بالنقابة العامة لبدء إجراءات الحصول علي القرض، اعتبارا من يوم الأحد المقبل 12 أبريل 2020، من الساعه 9 صباحا وحتي 2 بعد الظهر، وذلك بحد أقصي يوم الخميس 23 ابريل الجاري، وفي حالة عدم التقدم حتي ذلك التاريخ سيتم الاختيار من بين الاطباء الاحتياطين بأولوية الترتيب.
 
يذكر ان النقابة العامة للاطباء سبق وان اعلنت عن قرض حسن "بدون فوائد" قيمته 50 الف جنيه لعدد 100 طبيب او طبيبة شابة، على أن يُسدد القرض على 38 شهرا، ويتم اختيار 100 طبيب أو طبيبة بالقرعة العلنية من بين الأطباء المنطبق عليهم الشروط.
 
وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، أنه حرصًا علي سلامة كافة أعضائها، وتماشيا مع قرار رئيس الجمهورية بخصوص إيقاف الأنشطة التعليمية والتجمعات، فقد تقرر تعليق جميع الدورات التعليمية، لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، الذى كان مقرر لها 27 مارس الماضى، نظرا للأوضاع الصحية التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سوف يتم تحديد موعد لاحق بعد استقرار الأوضاع الصحية بالوطن.
 
 
يأتى ذلك بالتزامن مع إرسال النقابة العامة للأطباء، خطاب للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قالت فيه: إنه فى الوقت الذى يتحتم فيه تشديد الاجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، من تخفيف الزحام وتطبيق التباعد الاجتماعى خاصة فى المستشفيات، وصدور قرار رسمى من وزارة الصحة بإيقاف العمل فى العيادات الخارجية بجميع المستشفيات التابعة للوزارة، إلا أن مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصى أصدر قرار بعودة العمل بالعيادات بكامل طاقتها، مما يؤدى لخطر تفشى الوباء.
 
 

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