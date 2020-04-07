نسبة التصويت بالخارج فى الانتخابات العامة لكوريا الجنوبية تسجل أدنى مستوى

وأفادت السلطات بأنه من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي إلى ما بين 80 و 90 ألف شخص نتيجة فرض العزل الذاتي الإلزامي على جميع القادمين من الخارج ابتداء من مطلع الشهر الجاري.

وقالت إنها تنظر في استخدام سوار المعصم الإلكتروني لتعزيز المراقبة عن الأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي مثل منع تجولهم خارج منزلهم، وسط المخاوف المتزايدة من خرق قواعد العزل الذاتي.

وأضافت أن معظم الكوريين الجنوبيين يلتزمون بشكل جيد بقواعد العزل الذاتي، غير أن بعضهم يخالف هذه القواعد، ولذلك تنظر الحكومة الكورية الجنوبية في سبل مختلفة لمنع خرق القواعد.

وهناك دعوات إلى وضع التدابير وسط تجول الأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي خارج منزلهم مع وضع الهاتف الذكي في مكان العزل من أجل تجنب المراقبة.

وأدخلت الدول الأخرى سوار المعصم الإلكتروني أو تنظر في استخدامه، حيث قررت هونغ كونغ فرض ارتداء سوار المعصم الإلكتروني على الأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي.