اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:21 م
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نسبة التصويت بالخارج فى الانتخابات العامة لكوريا الجنوبية تسجل أدنى مستوى

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:22 م
نسبة التصويت بالخارج فى الانتخابات العامة لكوريا الجنوبية تسجل أدنى مستوى تعقيم لمكافحة فيروس كورونا
سول (أ ش أ)

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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن 40 ألفا و858 ناخبا من أصل 171 ألفا و959 ناخبا أدلوا بأصواتهم فى مقار السفارات والبعثات الكورية الجنوبية فى الخارج، وسجلت نسبة التصويت بالخارج فى الانتخابات العامة 23.8%، وتعد هذه النسبة هى الأدنى مستوى منذ بدء التصويت بالخارج فى الانتخابات العامة الـ19 عام 2012 ، وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وجرى التصويت بالخارج في 85 مقرا للسفارات والبعثات و91 مركزا للاقتراع في جميع أنحاء العالم في الفترة من 1 إلى 6 أبريل الجاري.
ويعزي تراجع نسبة التصويت بالخارج إلى التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.
وسبق أن قررت اللجنة تعليق عمليات الاقتراع في 91 مقرا للسفارات والبعثات من 55 دولة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات العزل الذاتى فى البلاد بلغ 46 ألفا و566 شخصا اعتبارا من الساعة من بينهم 36 ألفا و424 حالة قادمة من الخارج، وذكرت السلطات أن هناك 75 شخصا يخضعون الآن للإجراءات القانونية بسبب خرق قواعد العزل الذاتي، وأحالت الشرطة 6 أشخاص منهم إلى النيابة العامة، وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب/.

وأفادت السلطات بأنه من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي إلى ما بين 80 و 90 ألف شخص نتيجة فرض العزل الذاتي الإلزامي على جميع القادمين من الخارج ابتداء من مطلع الشهر الجاري.

وقالت إنها تنظر في استخدام سوار المعصم الإلكتروني لتعزيز المراقبة عن الأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي مثل منع تجولهم خارج منزلهم، وسط المخاوف المتزايدة من خرق قواعد العزل الذاتي.

وأضافت أن معظم الكوريين الجنوبيين يلتزمون بشكل جيد بقواعد العزل الذاتي، غير أن بعضهم يخالف هذه القواعد، ولذلك تنظر الحكومة الكورية الجنوبية في سبل مختلفة لمنع خرق القواعد.

وهناك دعوات إلى وضع التدابير وسط تجول الأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي خارج منزلهم مع وضع الهاتف الذكي في مكان العزل من أجل تجنب المراقبة.
وأدخلت الدول الأخرى سوار المعصم الإلكتروني أو تنظر في استخدامه، حيث قررت هونغ كونغ فرض ارتداء سوار المعصم الإلكتروني على الأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي.

وسجلت كوريا الجنوبية، 47 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 10331، وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن من بين حالات الإصابة الجديدة، يوجد 14 حالة في العاصمة (سول) و10 إصابات في إقليم (كيونج كي).. مصيفة أنه تم اكتشاف 13 إصابة في مدينة (دايجو) وحالتين في إقليم (كانج وون)، وحالة واحدة في كل من مدينة (بوسان) وإقليم (تشونج تشيونج) الجنوبي وإقليم (كيونج سانج) الشمالي وإقليم (كيونج سانج) الجنوبي.


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