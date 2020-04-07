نائب محافظ الغربية يناقش خطة مصنع تدوير القمامة بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

اجتمع الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ،مع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس ومدينة المحلة الكبرى بصفته المسئول عن متابعة تشغيل مصنع تدوير القمامة بالمحلة، ووليد الحلواني مسئول التشغيل بمصنع تدوير المخلفات بطنطا ونائب رئيس مجلس ومدينه طنطا، بحضور الدكتور محمد ابراهيم الحضري استشاري المحافظه للأعمال الميكانيكية.

وقال نائب محافظ الغربية، ان الاجتماع ناقش تشغيل مصنـع المخلفـات الصلبـة بمدينة المحلـة الكبـرى بمعرفه الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى وكذلك القواعد القانونية والمالية للتشغيل بعد فسخ العقد مع الشركة المسئولة عن التشغيل نتيجه سوء الأداء وتراكم المخلفات بشكل كبير .

يذكر أن المخلفات الصلبة التي تخرج من قرى وأحياء مدينة ومركز المحله الكبرى تتجاوز ال 800 طن يوميا وخاصة في ظل تواجد العائلات في البيوت أثناء فترات الحظر.

وأوضح نائب محافظ الغربية ، أنه تم مناقشة جدول زمني لأعمال رفع كفاءة المصنع والاستعانة بشركات متخصصة بأعمال الصيانة وقطع الغيار وذلك خلال 10 أيام على اقصى تقدير، وتذليل العقبات أمام شركة الانتاج الحربي للبدء في إنشاء مصنع جديد بطاقه استيعابية 350 طن يوميا وذلك لسد العجز في استعياب الكمية الوارده يوميا.

كما تناول الاجتماع اعتماد الهيكل التنظيمي المسئول واللازم لتشغيل المصنع بكفاءة، ومراجعة الطاقة الاستيعابية للمصنع ومعدلات دخول المخلفات خلال اليوم مع العلم بأن الطاقه الاستيعابية الحالية لعدد 3 خطوط تدوير هي 100 طن يوميا ويجب رفعها الي 400 طن يوميا وهي الطاقه التصميمية للمصنع.

من ناحيه اخرى أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية استمرار المتابعة اليومية لرصد وتتبع أى حالة تعدى على الأراضى الزراعية، تتم في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الإجراءات ضد المخالفين سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدى لها فى الحال وإزالتها فى مهدها حفاظا على الرقعة الزراعية.

وقد شنت محافظة الغربية ، اليوم، حملة كبرى ضمت الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ووكيل وزارة الزراعة ورئيس مركز ومدينة طنطا لإزالة جميع التعديات فى المهد على الأراضى الزراعية .

أسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 21 قيراط ، شملت تشوينات ترابية بمساحة 12 قيراط بسبرباي ومنشأه الأوقاف، ومعرض سيارات بمساحة 9 قيراط بحوض ابوسويد منشأه الأوقاف مركز طنطا.