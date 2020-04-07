اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 21 سفينة وتصدير 4.58 ألف طن فواكه وخضراوات للخليج وأوروبا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:12 م
ميناء دمياط يستقبل 21 سفينة وتصدير 4.58 ألف طن فواكه وخضراوات للخليج وأوروبا ميناء دمياط
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 21 سفينة .
 
وأضافت هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة 3080 طن مولاس و21237 طن يوريا و4261 طن كوارتز و14650 طن فوسفات و2900 طن صويا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 4900 طن خشب زان و 7500 طن خرده و 4370 طن كلوريد ايثيلين و 8200 طن قمح و 8250 طن ذرة و 2917 طن فول .‎
 
وبلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 814 حاوية مكافئة منها 162 حاوية مكافئة بحمولة إجمالية 4575 طن تشمل فواكة ( برتقال وفراولة ويوسفي ) وخضروات ( بطاطس وفاصوليا وخضار مشكل ) يتم تصديرها إلى كلا من الأمارات ومالطا وبريطانيا وهولندا وألمانيا و ايطاليا و اليونان، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 412 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 657 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 173746 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 138203 طنا، كما غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2605 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، في حين غادر عدد 2054 شاحنة منها 686 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 38333 من البضائع العامة .
 
كانت هيئة ميناء دمياط أكدت أن الميناء يتبع كافة الإجراءات الإحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى وكذلك التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها.
 
 
 
 
 
 

 


ميناء دمياط

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