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ميناء الإسكندرية: استقبال 36 سفينة مع استمرار تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:20 م
ميناء الإسكندرية: استقبال 36 سفينة مع استمرار تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا ميناء الإسكندرية
كتب رضا حبيشى

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عقد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إجتماعا مع نائبيه ورؤساء الإدارات المركزية بالميناء عبر أجهزة الاتصال المرئى عن بعد حيث أكد على الاعتماد على العمليات الإلكترونية قدر الإمكان لتقليل الاحتكاك المباشر تفادياً لانتشار العدوى.

وشدد الربان شاهين علي المختصين بضرورة جاهزية الميناء وبقدرات استثنائية لاستقبال كافة البضائع وتسهيل خروجها ودخولها من وإلي الميناء بيسر وأمان لضمان توافرها فى الأسواق مع التأكيد على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحماية من مخاطر فيروس كوفيد 19.


وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم الميناء، إن مينائى الإسكندرية والدخيلة يشهدان نشاطا على مدار الـ 24 ساعة دون توقف حيث تستمر حركة العمل الطبيعية بمركز العمليات، وأعمال الشحن والتفريغ، وحركة السفن والشاحنات والقطع البحرية، وحركة البضائع، ومراقبة الساحات، والنظام الإلكترونى، وتأمين الأفراد والمنشآت.

وبلغ عدد السفن العاملة بالميناء 36 سفينة، حيث وصلت 19 سفينة، وسافرت 19 سفينة، وتواجد بالمخطاف الخارجى 23 سفينة، وبالمخطاف الداخلى 5 سفن، هذا وقد بلغ إجمالى البضائع المتداولة بالميناء خلال  الـ 24 ساعة الماضية 520 ألف طن.

وأضاف الغندور أنه يجرى تصدير 5 سفن بطاطس بإجمالي 7500 طن، وسفينتان بصل بإجمالى 3300 طن، وسفينة يوريا بإجمالى 18 ألف طن، وسفينة مولاس بإجمالى 8500 طن، وسفينة وقود طائرات بإجمالى 27 ألف طن، كما يجري تفريغ وارد 21 سفينة بضائع  منها 9 سفن غلال بإجمالى 352 ألف طن ليصل إجمالى مخزون الغلال بالميناء 1,1 مليون طن (مليون ومائة ألف طن) منهم 380 ألف طن قمح ، كما يجري تفريغ 3 سفن صودا أش ، سفينة أسمنت ،  وخمس سفن خشب علي متنها 44 ألف طن متري ، هذا بالإضافة إلى عدد من السفن التي تفرغ مواد بترولية ، وبلغ عدد الحاويات الصادر 797 حاوية مكافئة ، وعدد الحاويات الواردة 1257 حاوية مكافئة ، وتم دخول وخروج 9843 شاحنة عامة من وإلي الميناء، مؤكدا أن كافة الجهات المعنية بالميناء كافة الإجراءات الاحترازية للحماية من إنتشار فيروس كوفيد 19.


ميناء الاسكندرية

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