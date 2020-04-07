اليوم السابع
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مواطنان يتبرعان بجهازي تنفس صناعى وآشعة وسرنجات اليكترونية لـ"صدر المحلة"

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:26 م
مواطنان يتبرعان بجهازي تنفس صناعى وآشعة وسرنجات اليكترونية لـ"صدر المحلة" دعم مستشفى صدر المحلة بجهاز تنفس صناعى جديد
الغربية – مصطفى عادل

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تبرع مواطنان من أبناء مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بجهازي أشعة وتنفس صناعى و10سرنجات اليكترونية لمستشفى صدر المحلة، لخدمة المرضى المترددين على المستشفى، وخاصة بعد تحويل المستشفى لعزل صحي لحالات الاشتباه والإصابه بفيروس كورونا المستجد.

وقام المتبرعان بالاتفاق مع إحدى شركات الاجهزة الطبية، وقاما بشراء الجهازين والسرنجات الاليكترونية وتوريدهم للمستشفى بتكلفة 550 ألف جنيه، وقام مندوبو الشركة بتسليم الأجهزة للدكتور محمد حيدر مدير المستشفى، موجها الشكر للمجتمع المدني ومشاركاتهم الإيجابية وحرصهم على مساندة الدولة وتقديم الدعم للمستشفيات الصحية،  ودعم الجيش الأبيض فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

من ناحيه اخرى أطلق مجموعة من شباب قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، مبادرة لدعم الأسر الفقيرة والعمالة غير منتظمة والذين تضرروا من الأزمة التي تمر بها البلاد من انتشار وباء كورونا، وعزل القرية بالكامل ومنع دخول او خروج احد من القرية، بعد ظهور 10إصابات بفيروس كورونا المستجد من اسرة واحدة، ووفاة احد المصابين داخل العزل الطبي.

ونجح الشباب المشارك فى المبادرة فى تجميع 150ألف جنيه من أبناء القرية، وقام الشباب المتطوع بالوصول للعمالة غير المنتظمة والأسر الفقيره، وتسليمهم المساعدات المالية، فى إطار حرص ابناء القرية على مساندة بعضهم البعض فى هذه الأزمة.

 الشباب المتطوع اطلق مبادرة لجمع الاموال من المقتدرين بالقرية، ولاقت المبادرة تفاعلا كبيرا فهناك من تبرع بـ10ألاف جنيه، وهناك من تبرع بـ5ألاف جنيه، وهناك من تبرع بـ200جنيه كل حسب استطاعته، مؤكدا أنه تم جمع 150ألف جنيه خلال أيام قليلة، وتم المرور على  منازل الفئات المتضررة وتسليمهم المساعدات دون أن يشعر احد بما نقوم به.

 

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مستشفى صدر المحلة

الجيش الابيض

دعم الجيش

جهاز تنفس صناعى

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