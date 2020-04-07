منظمة العمل الدولية: الجائحة ستمحو 6.7% من ساعات العمل حول العالم فى الربع/2

رويترز

قالت منظمة العمل الدولية، اليوم الثلاثاء، إن جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، من المتوقع أن تمحو 6.7 بالمئة من ساعات العمل حول العالم فى الربع الثانى من هذا العام، أو ما يعادل عمل 195 مليون عامل بدوام كامل.

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، فى تقرير أن أربعة من بين كل خمسة أشخاص فى قوة العمل العالمية يعيشون فى أماكن تضررت من إغلاقات كاملة أو جزئية لأماكن العمل.

ولم تقدم المنظمة، توقعات محددة لعدد الأشخاص الذين سيصبحون عاطلين بسبب الأزمة لكنها قالت إنه سيكون "أعلى بشكل كبير" من رقم 25 مليونا الذى توقعته الشهر الماضي.

وفى بداية العام الحالي، كان هناك 190 مليون عامل بلا وظائف حول العالم.

وقال تقرير المنظمة، إن القطاعات الأربعة الأشد تضررا حول العالم هى الاعاشة والخدمات الغذائية، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، وخدمات الأعمال والأنشطة الإدارية.