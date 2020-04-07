اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:07 م
خالد صلاح
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ملك البحرين وسلطان عُمان يبحثان هاتفيًا مستجدات فيروس كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:25 م
ملك البحرين وسلطان عُمان يبحثان هاتفيًا مستجدات فيروس كورونا كورونا ارشيفية
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 بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد - في اتصال هاتفي - علاقات التعاون القائمة بين البلدين، واستعرضا الجهود المبذولة على مختلف الصعد للتصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا والتخفيف من آثاره على البشرية.
أذاعت النبأ وكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء.
 

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 31 حالة قائمة إضافية تعود للعمال الوافدين بمنطقة سلماباد الذين كان قد تم وضعهم بالحجر الاحترازي في وقت سابق بعد وجود حالات قائمة بينهم وكانوا قبل ذلك في الحجر الاحترازي بمقر سكنهم، حسبما جاء في بيان نشرته وزارة الصحة العمانية.

وكانت وزارة الصحة البحرينية، أعلنت خروج 19 حالة إضافية من الحجر الصحى الاحترازى بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وأشارت الوزارة، عبر حسابها الرسمى على تويتر، إلى أن العدد الإجمالى للذين خرجوا من الحجر الصحى الاحترازى بلغ 526 شخصًا حتى اليوم بعد خروج 507 شخصًا فى وقت سابق.

من ناحية أخرى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى اتخاذ تدابير لمعالجة ما أسماه بالطفرة العالمية المروعة فى العنف المنزلى ضد النساء والفتيات، وخاصة المرتبطة بحالات الإغلاق، التى تفرضها الحكومات كنتيجة لجهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال الأمين العام فى رسالة مصوره وجهها للمجتمع الدولى مساء أمس، إن العنف لا يقتصر على ساحة المعركة، حيث فبالنسبة للعديد من النساء والفتيات، إن أكثر مكان يخيم فيه خطر العنف هو المكان الذى يُفترض به أن يكون واحة الأمان لهنّ هو منزلهن.

 


ملك البحرين

سلطنة عمان

حمد بن عيسى

أنطونيو جوتيريش

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