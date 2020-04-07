كابول (أ ش أ)

تصدت القوات الخاصة الأفغانية لهجوم شنته حركة طالبان فى إقليم هلماند جنوب البلاد وقتلت 15 من عناصر الحركة، وقال فيلق العمليات الخاصة الأفغانى - في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء - إن مسلحى طالبان حاولوا شن هجوم ضد القوات الأفغانية في منطقة واشير بإقليم هلماند.. غير أن القوات تصدت للهجوم وقتلت 15 من مسلحي الحركة خلال هذه العملية.

كما اعتقلت القوات الخاصة أحد القادة البارزين بالحركة وفقا للبيان، مضيفا أنه تم مصادرة بعض الأسلحة والذخائر المملوكة لطالبان.

ولم يصدر عن حركة طالبان أى تعليق على هذه التقارير حتى الآن.

يشار إلى أن حركة طالبان، أوقفت اليوم الثلاثاء، محادثات مع الحكومة الأفغانية تتعلق بتبادل السجناء وتمثل خطوة رئيسية في محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بعدما توصلت واشنطن إلى اتفاق مع المقاتلين على سحب القوات.