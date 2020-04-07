كما اعتقلت القوات الخاصة أحد القادة البارزين بالحركة وفقا للبيان، مضيفا أنه تم مصادرة بعض الأسلحة والذخائر المملوكة لطالبان.
ولم يصدر عن حركة طالبان أى تعليق على هذه التقارير حتى الآن.