اليوم السابع
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بصورة منذ 50 عاما ..

مفوض الأمم المتحدة لإغاثة فلسطين يشكر الكوادر الطبية فى يوم الصحة العالمى

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:29 م
مفوض الأمم المتحدة لإغاثة فلسطين يشكر الكوادر الطبية فى يوم الصحة العالمى فيليب لازاريني
هند المغربي

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أشاد  فيليب لازاريني  مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى بالآلاف من الأطباء والممرضات والعاملين الصحيين الذين يخدمون اللاجئين الفلسطينيين لمدة  70 سنة. وأرفق صورتين للكوادر الطبيه في فلسطين في غزة 1950 و صورة أخرى أثناء مكافحة الكادر الطبي لفيروس كورونا  في 2020 في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر

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وفى وقت سابق تقدم  فيليب لازاريني  مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى بالشكر إلى أيمن الصفدى وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية لدعم الوكالة بعد الإعلان عن توفير 14 مليون دولار لمواجهة كورونا

 

 


غزة

فلسطين

فيليب لازاريني

الامم المتحدة

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