مفوض الأمم المتحدة لإغاثة فلسطين يشكر الكوادر الطبية فى يوم الصحة العالمى

أشاد فيليب لازاريني مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى بالآلاف من الأطباء والممرضات والعاملين الصحيين الذين يخدمون اللاجئين الفلسطينيين لمدة 70 سنة. وأرفق صورتين للكوادر الطبيه في فلسطين في غزة 1950 و صورة أخرى أثناء مكافحة الكادر الطبي لفيروس كورونا في 2020 في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر

On #WorldHealthDay I pay tribute to thousands of @UNRWA doctors + nurses + health workers serving #Palestine refugees over 70 years. Photos: #Gaza 1950 & 2020 from immunisation to #COVID19 pic.twitter.com/2Ij7TTFRWK