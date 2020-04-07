معهد روبرت كوخ: من السابق لأوانه التحدث عن تراجع الإصابات بكورونا فى ألمانيا

رويترز

قال مدير معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، إن من السابق لأوانه التحدث عن حدوث تراجع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وقال مدير المعهد لوتر فيلر للصحفيين "علينا الانتظار بضعة أيام لنرى إن كانت التقارير ستشير إلى حدوث مثل هذا المنحنى". كان معهد كوخ قد قال في وقت سابق اليوم إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 3834 حالة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية إلى 99225 لتعاود الارتفاع مجددا بعد انخفاض على مدى أربعة أيام متتالية.

وكان قد أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، أن بلاده تريد فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على جميع المسافرين القادمين إلى ألمانيا، بعد إقامتهم في الخارج.

ويأتى هذا الإجراء استجابة لتوصية صدرت إثر جلسة عقدتها الحكومة بشأن التدابير المتعلقة بوباء كوفيد-19، ويشمل الولايات الـ16 التي يتعين عليها اتخاذ القرار النهائي، بحسب النظام الاتحادي (الفيدرالي).