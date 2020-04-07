اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 11:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

معهد روبرت كوخ: من السابق لأوانه التحدث عن تراجع الإصابات بكورونا فى ألمانيا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 11:04 ص
معهد روبرت كوخ: من السابق لأوانه التحدث عن تراجع الإصابات بكورونا فى ألمانيا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مدير معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، إن من السابق لأوانه التحدث عن حدوث تراجع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وقال مدير المعهد لوتر فيلر للصحفيين "علينا الانتظار بضعة أيام لنرى إن كانت التقارير ستشير إلى حدوث مثل هذا المنحنى".

كان معهد كوخ قد قال في وقت سابق اليوم إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 3834 حالة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية إلى 99225 لتعاود الارتفاع مجددا بعد انخفاض على مدى أربعة أيام متتالية.

وكان قد أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، أن بلاده تريد فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على جميع المسافرين القادمين إلى ألمانيا، بعد إقامتهم في الخارج.
 
ويأتى هذا الإجراء استجابة لتوصية صدرت إثر جلسة عقدتها الحكومة بشأن التدابير المتعلقة بوباء كوفيد-19، ويشمل الولايات الـ16 التي يتعين عليها اتخاذ القرار النهائي، بحسب النظام الاتحادي (الفيدرالي).

المانيا

كورونا

اصابات كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ليلة النصف من شعبان ..الله ينزل للسماء الدنيا وينادى ألا من مستغفر

ليلة النصف من شعبان ..الله ينزل للسماء الدنيا وينادى ألا من مستغفر

فيديو.. بعد كورونا.. أنفلونزا الخنازير تثير المخاوف مجددا

فيديو.. بعد كورونا.. أنفلونزا الخنازير تثير المخاوف مجددا

10 قواعد تحكم السلوك الوظيفى والتأديب للعاملين بالدولة

10 قواعد تحكم السلوك الوظيفى والتأديب للعاملين بالدولة

المرور تحدد عدة خطوات لتفادى مخاطر الشبورة المائية على الطرق

المرور تحدد عدة خطوات لتفادى مخاطر الشبورة المائية على الطرق

أكبر بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر اليوم

أكبر بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر اليوم

انتهاء اليوم الثالث عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الثالث عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

موعد صرف المرتب وإزاى تصرفه صح فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

موعد صرف المرتب وإزاى تصرفه صح فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

تعرف على الدور القانونى لـ"دائرة توحيد المبادئ" بمجلس الدولة

تعرف على الدور القانونى لـ"دائرة توحيد المبادئ" بمجلس الدولة

احترس.. 10 حالات تفقدك الجنسية المصرية

احترس.. 10 حالات تفقدك الجنسية المصرية

طلاب أولى ثانوى يؤدون "اليوم" امتحان الأحياء ضمن الاختبارات التجريبية

طلاب أولى ثانوى يؤدون "اليوم" امتحان الأحياء ضمن الاختبارات التجريبية

الغلق والحبس والغرامة عقوبة تأسيس شركات تشغيل العمالة بدون ترخيص

الغلق والحبس والغرامة عقوبة تأسيس شركات تشغيل العمالة بدون ترخيص

توصية برلمانية بفحص الديون المُستحقة للحكومة بعد بلوغها 385.7 مليار جنيه

توصية برلمانية بفحص الديون المُستحقة للحكومة بعد بلوغها 385.7 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة