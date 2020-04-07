اليوم السابع
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ضمن الدول غير الأعضاء بـالمنظمة..

مصر تتلقى دعوة لحضور اجتماع أوبك+ الخميس المقبل

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:39 م
مصر تتلقى دعوة لحضور اجتماع أوبك+ الخميس المقبل اجتماع أوبك فى روسيا ـ أرشيفية
إيمان حنا

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تلقت مصر دعوة للمشاركة فى اجتماع أوبك+ الذى من المقرر عقده الخميس المقبل، وتأتى هذه الدعوة ضمن 7 دعوات أخرى تم توجيهها لبلدان غير أعضاء فى منظمة الأوبك، ووفقا لـ"سبوتنك" و "بلومبرج" نقلا عن مصادر مطلعة، تم توجيه الدعوات لكل من الأرجنتين والبرازيل والنرويج وكولومبيا ومصر وإندونيسيا وترينيداد وتوباجو.

 

وتعتزم الدول خلال المؤتمر مناقشة خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل في اليوم. ومن المتوقع أن يُعقد يوم الجمعة أيضًا اجتماع على مستوى وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، والذي ستعلنه السعودية رسميًا.

قال مصدر في أوبك اليوم الثلاثاء، إن أي اتفاق نهائي على حجم تخفيضات أوبك وحلفائها، في إطار تحالف أوبك+، خلال محادثات يوم الخميس سيتوقف على حجم الخفض الذي سيكون منتجون آخرون مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل مستعدين لتطبيقه.

وفي وقت سابق، قالت وزارة النفط النرويجية إن النرويج تدرس حضور اجتماع أوبك+ في التاسع من أبريل كمراقب، وإنها ستخفض الإنتاج شريطة وجود دعم واسع بين المنتجين.

وقد عانت أسعار النفط من أسوأ انخفاض لها منذ عقود بعد اجتماع فيينا في مطلع مارس الماضي، والذي فشلت فيه روسيا والمملكة العربية السعودية في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج وسط أزمة تفشي فيروس "كوفيد - 19"..

 


أوبك

منظمة أوبك

النفط

مصر

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