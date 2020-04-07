اليوم السابع
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مصرع 40 حوثيا بنيران الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف فى جبهة البيضاء

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:44 م
مصرع 40 حوثيا بنيران الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف فى جبهة البيضاء الجيش اليمني
إيمان حنا

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حققت قوات الجيش الوطنى اليمنى، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، تقدماً جديداً شمالى محافظة البيضاء، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف مليشيات الحوثى الانقلابية. وفق بيان صحفى للقوات المسلحة اليمينة.

 
وقال قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء الركن مفرح بحيبح، وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إنه فى إطار الرد على تصعيد مليشيات الحوثى الإنقلابية نفذت وحدات من القوات المسلحة عملية نوعية تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع فى جبهتى الملاجم وناطع شمالى البيضاء.
 
 
وأكد أن أبطال الجيش الوطنى مسنودين بطيران تحالف دعم الشرعية تمكنوا من تحرير جبال الغدير والوليد والقائد غرب سلسلة جبال البياضفى جبهة الملاجم، وأيضاً تحرير شعاب أعشار في جبهة ناطع.
 
 
وأضاف أن مقاتلات التحالف استهدفت بنحو خمس غارات مواقع وتعزيزات مليشيات الحوثى الانقلابية فى مناطق متفرقة بمحافظة البيضاء وتمكنت من تدميرها.
 
 
وأشار إلى أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني تعمل على انتزاع الألغام التى زرعتها المليشيات الحوثية، حيث انتزعت حتى الآن ما يقارب 50 لغمًا، مشيراً إلى أن العملية العسكرية ما تزال مستمرة حتى الآن وسط تقدم ثابت لأبطال الجيش.
 
 
وحول خسائر المليشيات الحوثية، أكد اللواء مفرح، أن ما لا يقل عن 40 عنصراً من مليشيات الحوثي لقوا مصرعهم اليوم بنيران أبطال الجيش اليمنى وغارات مقاتلات التحالف التي استهدفت مواقع وتعزيزات العدو، مؤكداً أن مثلهم قُتلوا يوم أمس بذات الطريقة، ناهيك عن أعداد من الجرحى والخسائر الأخرى الكبيرة في المعدات القتالية.
 
 
ومن جهة أخرى، لقى سبعة من عناصر مليشيا الحوثى المدعومة إيرانياً مصرعهم وأصيب آخرون فى مواجهات عنيفة اندلعت صباح اليوم الثلاثاء فى الجبهة الغربية لمدينة تعز.
 
 
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش اليمنى خاضوا مواجهات عنيفة ضد المليشيات الحوثية في محيط جبل هان وجبهة الصياحى وموكنة وماتع والخلوة غربي مدينة تعز وإن المليشيات تكبدت خسائر مادية وبشرية كبيرة.
 
 

اليمن

الجيش اليمنى

قوات التحالف

معارك البيضاء

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