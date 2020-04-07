مدينة بنها تطهر الشوارع خلال فترة حظر التجوال.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن مجلس مدينة بنها بقيادة العميد خلد جمعة السكرتير العام المساعد والمشرف على أعمال رئيس مدينة بنها، استمرا أعمال الشركة في تعقيم شوارع والمناطق الخدمية بالمدينة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك في ظل الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.

وأكد "جمعة"، أنه يتم التطهير بالتنسيق مع شركة مياه القليوبية بمعداتها في رش وتعقيم مناطق تجمعات المواطنين والشوارع بالكلور المخفف ضد فيروس كورونا المستجد، في جميع الأوقات الممكنة وخاصة أوقات حظر التجوال لخلو الشوارع من المارة.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



تعقيم الشوارع بعد حظر التجوال



تعقيم بنها



تعقيم شوارع بنها