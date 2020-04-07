"مدينة الأقصر": مصادرة عربات الكارو خلال حملة لمنع الأسواق لمكافحة فيروس كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والمخالفات التي تعوق حركة المارة وتشوة المظهر العام، وذلك تحت إشراف اللواء أشرف موافى سكرتير عام محافظة الأقصر، وبناءاً علي توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الحفاظ علي النظافة العامة ورفع وإزالة جميع المخالفات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين وردع كل من يحاول تشوية ذلك حرصا علي نفاذ القانون والحفاظ علي هيبة الدولة وذلك بردع كافة المخالفين.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر – فى بيان صحفى – أنه نفاذاً لهذه التوجهات تم رفع كافة الإشغالات بالمنطقة المحيطة بسوق شرق السكة وشوارع القراريش وصلاح سالم الشرقى وشوارع فاطمة الزهراء وتفرعاتهم، ورفع عدد من الحواجز التي وضعتها بعض المحال التجارية على الأرصفة المخصصة للمشاة، وأسفرت الحملة عن ضبط 2 عربة ذات طبلية كبيرة و8 عربة كارو و7 عربات خشب جر يدوي و4 عربات حديد وعدد 2 تروسيكل وأخيرا عدد 3 فاترينات للأكلات الجاهزة، وجارى العمل و المتابعة في جميع مناطق البؤر العشوائية لإنهاء جميع الظواهر السلبية التي يتضرر منها المواطنين حرصا على سلامتهم و استعادة المظهر الحضاري والبيئي اللائق لمدينة الأقصر.

وكان قد قاد اللواء أشرف موافى سكرتير عام المحافظة، بجولة ميدانية داخل عدد من المناطق في مدينة الأقصر، في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق قرار حظر التجوال الصادر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي إتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم لمتابعة الإلتزام بتطبيق القرار، وشملت الجولة تفقد شارع الكورنيش حيث لوحظ انقطاع التيار الكهربائى عن عدد من أعمدة الإنارة، وعلى الفور تواصل السكرتير العام مع الجهة المنفذة للمشروع لعودة التيار الكهربائى، كما تم متابعة أعمال التطهير والتعقيم التى تجرى فى بنك القاهرة من خلال فريق الهلال الأحمر، وذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.