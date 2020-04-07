اليوم السابع
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مدينة إسنا تستكمل حملات تعقيم المصالح المختلفة لمواجهة كورونا.. صور

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 11:13 ص
مدينة إسنا تستكمل حملات تعقيم المصالح المختلفة لمواجهة كورونا.. صور مدينة إسنا تستكمل حملات الرش والتعقيم للمنشآت
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر بقيادة المهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، مواصلة حملات النظافة والتعقيم والتطهير، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19 ولتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إسنا، بتوجيهات محمد سيد سليمان رئيس المدينة بالتنسيق مع جميع الجهات لرش وتعقيم جميع المناطق الحيوية بالمدينة والقرى، وكذلك رش وتعقيم معدات الحملة الميكانيكية بصفة يومية عند خروج أي وردية، وذلك للعمل حفاظاً على السائقين والعاملين بقطاع النظافة من خطر إنتشار العدوى.

وفى نفس السياق قامت الأجهزة التنفيذية بقرية الشغب، بحملة نظافة أسفرت عن رفع الأتربة والمخلفات على الطريق العام بقربه الشغب، وأيضاً قص وتهذيب الأشجار المرتفعة على الطريق الرئيسي بالسلامية، وأيضاً تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق، مما لاقى إستحسان المواطنين، ويأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى كافة رؤساء المراكز بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

كما قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا حملة نظافة وإشغالات بشوارع إسنا من أبرزها منطقة جسر السيالة ومنطقة منضرة أبو سلام جنوبا حتى محطة 6، وأسفرت الحملة عن رفع الأتربة والمخلفات الصلبة وأيضاً تسوية وتمهيد الشارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق، بجانب تفريغ حاويات النظافة.

وشدد رئيس مركز ومدينة إسنا، على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة والإشغالات بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم، حيث أنه لا تهاون مع المقصرين في عملهم وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، والتأكد من تفريغ جميع الحاويات ورفع نقاط تجمع المخلفات، كما وجه بتوزيع حاويات جديدة في أماكن تجمع المخلفات، مؤكداً بأن الحملة لاقت إستحسان المواطنين ومن جانب آخر وجه سليمان برش وتطهير شوارع إسنا حفاظا على صحة المواطنين.

1 مدينة إسنا تستكمل حملات الرش والتعقيم للمنشآت
 مدينة إسنا تستكمل حملات الرش والتعقيم للمنشآت

 

جانب من حملات نظافة وتعقيم وتطهير بمدينة إسنا
جانب من حملات نظافة وتعقيم وتطهير بمدينة إسنا

 

حملات النظافة ورفع القمامة لحماية المواطنين
حملات النظافة ورفع القمامة لحماية المواطنين

 

رجال النظافة خلال تعقيم ورش سيارات النظافة لحماية الموظفين
رجال النظافة خلال تعقيم ورش سيارات النظافة لحماية الموظفين

 


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