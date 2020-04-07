اليوم السابع
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محافظ مطروح يشكر المتبرعين لمستشفى النجيلة بجهازى تنفس ومستلزمات طبية

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:15 م
محافظ مطروح يشكر المتبرعين لمستشفى النجيلة بجهازى تنفس ومستلزمات طبية إهداء جهازى تنفس لمستشفى النجيلة
مطروح - حسن مشالي

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وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر للمتبرعين بجهازي تنفس صناعي ومستلزمات طبية  لمستشفى العزل بالنجيلة، فى إطار المشاركة المجتمعية والتعاون مع جهود الدولة، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، بدعم المستشفيات بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وبذلك يرتفع عدد أجهزة التنفس الصناعي داخل مستشفى النجيلة المركزى إلى 52 جهازا.

وتسلمت مستشفى النجيلة المركزى جهازي تنفس وكمية من المستلزمات الطبية الأخرى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وشملت المستلزمات 500 علبة جوانتى طبى، و100 علبة كمامات، و500 ماسك n95، و1000 جوانتي بكم ، و2 كرتونة جيل مطهر.

وأشاد محافظ مطروح بدور المؤسسات المجتمعية فى خدمة المجتمع، وكذلك للشركتين المساهمتين، خاصة فى ظل الظروف الراهنة، وتداعيات مواجهة فيروس كورونا، وأهمية  تكاتف الجميع سواء مؤسسات مجتمع المدني أو الشركات ورجال الأعمال  والأفراد فى التعاون لمواجهة الأزمة.

يذكر أنه يخضع عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد للعزل الطبي التام وتلقي العلاج، داخل مستشفى العزل بمدينة النجيلة، غربي مدينة مرسى مطروح، بنحو 70 كيلومترا،  وهي أول مستشفى عزل في مصر يتم تجهيزها في خطوة استباقية من الدولة، عقب ظهور وانتشار فيروس كورونا في الصين، بعد أن تم تجهيز المستشفى على أعلى مستوى بالمعدات والأجهزة والأطقم الطبية، والإشراف التام عليها من وزارة الصحة.

واستقبل المستشفى منذ بداية تجهيزه في شهر يناير الماضي، عشرات الحالات من المصريين والأجانب، المشتبه في إصابتها وحاملي الفيروس والمصابين به، وتماثل عدد كبير منهم للشفاء، كما تحولت نتائج تحاليل بعضهم من إيجابية إلى سلبية، وتم خروجهم بعد شفائهم، واستقبل المستشفى حالات أخرى محولة عن طريق وزارة الصحة تخضع حاليا للعلاج.


محافظة مطروح

اجهزة تنفس

مستشفى العزل النجيلة

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