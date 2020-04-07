اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يشيد بسلوك المواطنين: لم نسجل أى حالات اختراق حظر للتجوال

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:07 ص
محافظ شمال سيناء يشيد بسلوك المواطنين: لم نسجل أى حالات اختراق حظر للتجوال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن اللواء عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، أنه لم يتم تسجل أى حالة اختراق لحظر التجوال بالمحافظة حتى اليوم .

وأشاد المحافظ فى بيان له اليوم،بالتزام المواطنين بحظر التجوال وعدم الخروج إلى الشوارع خلال فترات الحذر ، مؤكدًا على عدم تحرير أى محضر خرق حظر التجوال بشمال سيناء.

وجدد محافظ شمال سيناء مطالبته المواطنين بالتزام المنازل ، وعدم الخروج إلا للضرورة فقط للحفاظ على شمال سيناء خالية من المرض.

أشار المحافظ إلى توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية والخبز، وأن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشكلات، مشيرا إلى إنتظام وصول السلع الأساسية إلى المحافظة فى مواعيدها المحددة ووفقا للاحتياجات .

وأكد محافظ شمال سيناء على أن محافظة شمال سيناء خالية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، بفضل الإجراءات التى اتخذتها المحافظة والتزام أهالى شمال سيناء بالقرارات التى اتخذتها الدولة لمجابهة الفيروس.

وأشار المحافظ إلى إتباع الإجراءات الصحية اللازمة مع الأسر التى عادت إلى المحافظة من مختلف المحافظات الأخرى بالمنافذ الرئيسية الخمسة بالمحافظة، حيث يجرى توقيع الكشف الطبى على القادمين من خلال المراقبين الصحيين بمديرية الصحة وتسجيل البيانات الخاصة بهم للمتابعة مع الإدارات الصحية لمدة 14 يومًا .

وقال المحافظ على الاشتباه فى 8 حالات بإصابتها بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة ، وتم سحب عينات من تلك الحالات وإرسالها إلى المعامل المركزية ، حيث جاءت نتيجة جميع العينات سلبية، لتظل شمال سيناء خالية من الفيروس.

وثمن المحافظ المبادرات التى يطلقها الشباب للحفاظ على شمال سيناء خالية من فيروس كورونا، مطالبًا بتكاتف جميع الجهات التنفيذية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدنى على ضرورة التصدى لفيروس كورونا، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصولة إلى المحافظة من خلال التوعية والمشاركة فى التطهير والتعقيم المستمر..مطالبًا بعدم الالتفات الى الشائعات والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وقال المحافظ أنه منذ بداية الأزمة تم التواصل مع قوات حفظ السلام والتنسيق بخصوص إجراءات مواجهة كورونا، مشيرا إلى ان منظومة مجابهة فيروس كورنا مطمئنة وتدار بواسطة القوات تحت إشراف مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

 


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