اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء : تنفيذ إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:18 ص
محافظ شمال سيناء : تنفيذ إجراءات صارمة لمواجهة كورونا اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه يجرى تنفيذ إجراءات صارمة لمنع وصول فيروس كورونا لشمال سيناء ، التى لم تسجل حالات إصابات بها.

وأوضح شوشه فى تصريحات له ، أن 8 حالات تم الاشتباه بهم وفحصهم وتبين سلبية الحالات، ويجرى تشديد إجراءات الفحص على منافذ المحافظة الخمسة من كل الاتحاهات ، حيث يتواجد مراقبين صحيين للفحص وتسجيل من يصل للمحافظة لمتابعته لمدة 14 يوما.

وقال أنه تم حصر 12 أسرة وصلت للمحافظة وتقيم فى مركز بئر العبد لفحصهم صحيا.

وأشار أنه تم لتنسيق مع قوات حفظ السلام على أرض شمال سيناء لاتخاذ اللازم طبيا وتبين أنهم يلتزمون بكافة الإجراءات الصحية المطلوبة .

كما أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أن احتفالات المحافظة بعيدها القومى 25 ابريل الجارى ستبقى معلقه ولن تتم إلا إذا توقفت أزمة كورونا .

أضاف أن مراحل العمل بالمشروعات الجارية وتشمل تطوير مدينة العريش وإنشاء الميادين ومشروعات محطات المياه وترميم وانشاء عمارات سكنية ومد طرق متواصلة .

وكانت محافظة شمال سيناء شهدت ليلة امس انطلاق مبادرة لتعقيم وتطهير شوارع مدينة العريش، بحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والعميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، والعميد ماجد محمد أحمد ، رئيس مركز ومدينة العريش والدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، والمهندس ناجى إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأكد المحافظ على مشاركة ديوان عام المحافظة ومديريات الصحة والطب البيطرى وإدارة الحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر المصرى فى المبادرة التى انطلقت من ميدان الساعة بمدينة العريش، حيث يتم تطهير المحال التجارية والصيدليات والمنازل ومختلف المنشآت بشوارع 23 يوليو و26 يوليو والبحر وميادين الساعة والبنك الأهلى والنصر والسادات، بجانب أحياء الضاحية والمساعيد.

أضاف المحافظ أن المبادرة مستمرة حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بمدينة العريش بالكامل..مشيرًا إلى أن عمليات التعقيم والتطهير للمدينة ستتم يومان فى الأسبوع، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أشاد المحافظ بالمبادرات الشعبية والشبابية لتعقيم وتطهير الشوارع والمنازل بمختلف مدن المحافظة .. كما أشاد بالوعى الكامل للمواطن السيناوى والذى ساهم بشكل كبير فى الحفاظ على شمال سيناء خالية من فيروس كورنا المستجد.

بدوره أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة ، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمختلف المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية على مستوى المحافظة ضد فيروس كورنا المستجد "كوفيد-19"..مشيرًا إلى تطهير وتعقيم عدد 350 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة.

 

 


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