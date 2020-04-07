اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء: إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.. ولن نغلق المحافظة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:22 م
محافظ شمال سيناء: إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.. ولن نغلق المحافظة اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، فى تصريحات له، أن محافظة شمال سيناء لن تغلق بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه لا صحة لما يتردد فى هذا الشأن، لافتا إلى أن المحافظة مفتوحة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع دخول الوباء، حيث إنه لم تسجل أى حالة اختراق لحظر التجوال بالمحافظة حتى اليوم .

كان أهالى من المحافظة طالبوا المحافظ والجهات التنفيذية بسرعة إغلاق المحافظة والسماح بالمرور لمن يتطلب عملهم ذلك فقط بعد اتخاذ إجراءات الفحص الدقيقة بعد ظهور حالات فى محافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء المحاذية لشمال سيناء.

وسبق وأعلن المحافظ فى بيان له اليوم اعلنته محافظة شمال سيناء اشادته بالتزام المواطنين بحظر التجوال وعدم الخروج إلي الشوارع خلال فترات الحذر، مؤكدًا عدم تحرير أي محضر خرق حذر التجوال بشمال سيناء.

وجدد محافظ شمال سيناء مطالبته المواطنين بالتزام المنازل وهدم الخروج إلا للضرورة فقط للحفاظ علي شمال سيناء خالية من المرض.

وأشار المحافظ إلى توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية والخبز، وأن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشكلات، مشيرا إلى انتظام وصول السلع الأساسية إلى المحافظة في مواعيدها المحددة ووفقا للاحتياجات .

وأكد محافظ شمال سيناء أن محافظة شمال سيناء خالية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بفضل الإجراءات التي اتخذتها المحافظة والتزام أهالي شمال سيناء بالقرارات التي اتخذتها الدولة لمجابهة الفيروس.

وأشار المحافظ إلي اتباع الإجراءات الصحية اللازمة مع الأسر التي عادت إلي المحافظة من مختلف المحافظات الأخرى بالمنافذ الرئيسية الخمسة بالمحافظة، حيث يجري توقيع الكشف الطبي علي القادمين من خلال المراقبين الصحيين بمديرية الصحة وتسجيل البيانات الخاصة بهم للمتابعة مع الإدارات الصحية لمدة 14 يومًا .

وثمن  المحافظ المبادرات التي يطلقها الشباب للحفاظ علي شمال سيناء خالية من فيروس كورونا، مطالبًا بتكاتف جميع الجهات التنفيذية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني علي ضرورة التصدي لفيروس كورونا، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصولة إلي المحافظة من خلال التوعية والمشاركة في التطهير والتعقيم المستمر، مطالبًا بعدم الالتفات الي الشائعات والحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية.


كورونا

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سيناء

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محافظ شمال سيناء

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