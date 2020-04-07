اليوم السابع
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محافظ دمياط: تخصيص المدينة الشبابية برأس البر لعزل المخالطين للحالات الايجابية

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:13 م
محافظ دمياط: تخصيص المدينة الشبابية برأس البر لعزل المخالطين للحالات الايجابية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأنه تم الحصول على موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تخصيص مركز التعليم المدنى بمدينة دمياط الجديدة لعزل الحالات الايجابية من المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" الذين لم تظهر عليهم أعراض مرضية وليسوا بحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعى أو دخول العناية المركزة مع مباشرة تلك الحالات بصفة مستمرة لحين إنتهاء فترة العزل المحددة من قبل وزارة الصحة والسكان وكذلك تخصيص المدينة الشبابية بمدينة رأس البر لعزل المخالطين للحالات الايجابية لحين أيضاً إنتهاء مدة العزل المقررة..

هذا وقد أشارت المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة للبدء فى إجراءات استقبال الحالات بدءا من الغد وفقاً للمعايير التى أقرتها وزارة الصحة والسكان، لافتة إلى تكاتف جميع الأجهزة خلال تلك الفترة لإحتواء الأزمة ومجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد..

حيث توجهت محافظ دمياط بالشكر الجزيل إلى الدكتور أشرف صبحى على دعمه الكامل والتعاون الوثيق مع المحافظة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا وخدمة المواطنين.

من ناحية أخرى، شهدت قرية السوالم التابعة لمركز كفر سع، حملة لتعقيمها وتطهيرها، تحت إشراف كلا من محمد الدالى مدير إدارة البيئة ومحمد كيوان مدير إدارة المركبات بالديوان العام، وتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للدفع بسيارة نافورى حمولة 2000 لتر، بالإضافة إلى استخدام تانك مياه حمولة 20000 الف لتر وعدد2 مواتير رش حمولة 600 لتر، حيث تم تنفيذ أعمال التطهير كاملة لكافة الشوارع بالقرية وفقاً للمعايير الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمواصلة تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩".


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