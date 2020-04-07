محافظ جنوب سيناء يدعم صندوق تحيا مصر بمليون جنيه لمكافحة فيروس كورونا

جنوب سيناء – السيد فلاح – فايزة مرسال

وافق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على دعم صندوق تحيا مصر بالتبرع بمبلغ مليون جنيه من موارد المحافظة الذاتية من حساب تنشيط السياحة بالمحافظة، باسم العاملين بمحافظة جنوب سيناء، وذلك دعمًا لإجراءات مجابهة تفشى فيروس كورونا وبناء على رغبة العاملين بالمحافظة، وما عرض على المحافظ من اقتراحات في هذا الشأن.

من ناحية أخرى، شدد محافظ جنوب سيناء، خلال لقائه برؤوساء المدن بحضور اللواء نادر عشماوى، سكرتير عام المحافظة على إجراء كافة أعمال الإزالات لجميع التعديات على أرض الدولة تحت إشراف رؤساء المدن وعرض التقرير يوميًا فى إطار استرداد حق الدولة ومنع التعدى على ممتلكات الدولة، وأكد إحالة مخالفات التعدى على أرض وممتلكات الدولة للنيابة العسكرية بالتنسيق مع مديرية الأمن وفى إطار تطبيق القانون وبناء على توجيهات وزارة التنمية المحلية للقضاء على محاولة بعض المواطنين من التعدي على أملاك الدولة واستغلال الوضع الراهن الخاص باتخاذ إجراءات وتدابير مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد.

كما وجه اللواء خالد فودة، ببدء الموجة الثانية من حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية والحيوية والمصالح الحكومية والشوارع بمدن وقرى ووديان وتجمعات المحافظة فى إطار خطة الطوارئ التى أعدتها المحافظة للوقاية من فيروس كورنا المستجد "كوفيد ـ 19" ضمن الخطة الشاملة التى اعتمدتها الدولة والتى تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وبناءا على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

كما وجه "فودة" بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال معدات ومواد التطهيرلبعض مدن المحافظة التي استنفذت الكميات المسلمة لها من ديوان عام المحافظة، مطالبا ضرورة التقيد بالتوجيهات وعدم التجمع والاهتمام بنظافة الأماكن بشكل عام.