اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يدعم صندوق تحيا مصر بمليون جنيه لمكافحة فيروس كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:02 م
محافظ جنوب سيناء يدعم صندوق تحيا مصر بمليون جنيه لمكافحة فيروس كورونا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – السيد فلاح – فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على دعم صندوق تحيا مصر بالتبرع بمبلغ مليون جنيه من موارد المحافظة الذاتية من حساب تنشيط السياحة بالمحافظة، باسم العاملين بمحافظة جنوب سيناء، وذلك دعمًا لإجراءات مجابهة تفشى فيروس كورونا وبناء على رغبة العاملين بالمحافظة، وما عرض على المحافظ من اقتراحات في هذا الشأن.

 

من ناحية أخرى، شدد محافظ جنوب سيناء، خلال لقائه برؤوساء المدن بحضور اللواء نادر عشماوى، سكرتير عام المحافظة على إجراء كافة أعمال الإزالات لجميع التعديات على أرض الدولة تحت إشراف رؤساء المدن وعرض التقرير يوميًا فى إطار استرداد حق الدولة ومنع التعدى على ممتلكات الدولة، وأكد إحالة مخالفات التعدى على أرض وممتلكات الدولة للنيابة العسكرية بالتنسيق مع مديرية الأمن وفى إطار تطبيق القانون وبناء على توجيهات وزارة التنمية المحلية للقضاء على محاولة بعض المواطنين من التعدي على أملاك الدولة واستغلال الوضع الراهن الخاص باتخاذ إجراءات وتدابير مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد.

 

كما وجه اللواء خالد فودة، ببدء الموجة الثانية من حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية والحيوية والمصالح الحكومية والشوارع بمدن وقرى ووديان وتجمعات المحافظة فى إطار خطة الطوارئ التى أعدتها المحافظة للوقاية من فيروس كورنا المستجد "كوفيد ـ 19" ضمن الخطة الشاملة التى اعتمدتها الدولة والتى تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وبناءا على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

 

كما وجه "فودة" بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال معدات ومواد التطهيرلبعض مدن المحافظة التي استنفذت الكميات المسلمة لها من ديوان عام المحافظة، مطالبا ضرورة التقيد بالتوجيهات وعدم التجمع والاهتمام بنظافة الأماكن بشكل عام.

 

 

 

 


محافظ جنوب سيناء

صندوق تحيا مصر

استرداد ممتلكات الدولة

كورونا

شرم الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة