اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى السلام ويشيد بالأطقم الطبية.. صور

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:21 ص
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى السلام ويشيد بالأطقم الطبية.. صور محافظ بورسعيد يتفقد مستشفي السلام
بورسعيد - السيد فلاح

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء أمس الاثنين، مستشفى السلام ببورسعيد للوقوف على جودة الخدمة الطبية المقدمة، ومتابعة  اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، رافقه خلالها الدكتور أحمد شفيق مدير المستشفي والدكتور محمد السباعي نائب مدير المستشفي.

 

وتابع محافظ بورسعيد سير العمل داخل خيمة الكشف الأولى والموجودة بالبوابة الرئيسية للمستشفى، وذلك للكشف عن الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وكذلك المرور على عدد من أقسام المستشفي والالتقاء بأطقم الأطباء والتمريض.

 

وأثنى محافظ بورسعيد على الإجراءات التي اتخذتها إدارة المستشفى في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره والحفاظ على حياة المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

 

وأشاد محافظ بورسعيد، بمجهود الأطقم الطبية "جيش مصر الأبيض" داخل المستشفى، والذين يعملون ليل نهار لعلاج المرضي، وتقديم أعلى خدمة طبية بجودة عالية.

 

من ناحية أخرى قدم محافظ بورسعيد الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمستشفيات من أطقم أطباء وتمريض على الجهد المبذول خلال هذه الفترة وشدد على بذل مزيد من الجهد والعرق فأبناء بورسعيد فى الوقت الحالى ليسوا أقل أخلاصًا ووطنية من أحفاد 56 الذى ستظل بطولاتهم خالدة على مر العصور والأجيال.

 

كما قدم محافظ بورسعيد الشكر والتقدير إلى شباب بورسعيد المتطوعين الذين يقدموا أعمال بطولية فى معاونة الأجهزة الصحية والطبية بالمحافظة وكذلك أبناء بورسعيد الذين تجاوبوا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة الفيروس المستجد كورونا.

 

وطمأن اللواء عادل الغضبان أبناء بورسعيد أن الوضع بالمحافظة تحت السيطرة وآمن بفضل التزام ووعى أبناء المحافظة وسوف يكون النصر بمشيئة الله لصالح الوطن والمواطن البورسعيدى كما حقق النصر فى حربة ضد العدوان الثلاثى فى 56.

 

محافظ بورسعيد يتفقد مستشفي السلام (1)
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفي السلام 

 

محافظ بورسعيد يتفقد مستشفي السلام (2)
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفي السلام

 

محافظ بورسعيد يتفقد مستشفي السلام (3)
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفي السلام

 

محافظ بورسعيد يتفقد مستشفي السلام (4)
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفي السلام

 

محافظ بورسعيد يتفقد مستشفي السلام (5)
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفي السلام 

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