محافظ بورسعيد: صرف منحة الرئيس لـ 2979 من العمالة غير المنتظمة ببورسعيد

بورسعيد – السيد فلاح

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن وزارة القوي العاملة قامت بإيداع مليون و485 ألف جنيه لـ 2970 فرد من العمالة غير المنتظمة بمحافظة بورسعيد، وهي المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهم إجمالي العدد المسجل بمديرية القوى العاملة ضمن قاعدة البيانات حيث سيتم صرف 500 جنيه لكل فرد، وذلك من خلال مكاتب البريد، وقد بدأ الصرف لهذة المجموعة من يوم 26 مارس ويستمر لمدة شهر.

أضاف، محافظ بورسعيد، أما بالنسبة للعمالة الغير منتظمة والذين سجلوا بياناتهم من خلال المنظومة الإلكترونية سيتم صرفها لهم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 12 أبريل، وذلك من خلال مكاتب البريد التي سيتم تحديدها من خلال الرسالة النصية التي سيتم إرسالها من خلال وزارة القوي العاملة .

وأكد اللواء عادل الغضبان، على أنه يتابع بنفسه تقديم كل التيسيرات لمساعدة عمال اليومية من أبناء محافظة بورسعيد، مناشدًا المواطنين من العمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة سرعة التسجيل مراعاة لحقوقهم وحفاظًا على مصلحتهم، للاستفادة من المساعدات المالية المقدمة لهم.

من ناحية أخرى، وجه محافظ بورسعيد كلية الطب ببورسعيد بالمشاركة بكافة أوجه الدعم ووضع جداول وخطة للعمل والتنسيق مع مديرية الصحة والطب الوقائى للاستفادة من كافة مقومات كلية الطب للحد من انتشار الفيروس المستجد.

كما وجه مدير مديرية الصحة ومدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد بتوفير نبطشيات داخل مستشفيات الحميات والمبرة تعمل على مدار 24 ساعة من أطقم طبية وعمال وأمن وإسعاف لمتابعة أى حالات مشتبه بها والتعامل الفورى معها ووجه بعمل المستشفيات على مدار الـ24 ساعة دون إغلاق وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين فى هذا الشأن.

وشدد محافظ بورسعيد على عمل مرفق الإسعاف على مدار الـ24 ساعة والاستجابة لطلبات أى مواطن يحتاج للإسعاف على الفور ودون تأخير، هذا إلى جانب سرعة التعقيم والتطهير والعزل لأى أماكن يظهر بها حالات الإصابة، وذلك فى إطار خطة المحافظة الشاملة للحد من الفيروس المستجد وحماية الوطن والمواطنين.