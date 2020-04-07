محافظ بورسعيد: تأجيل سداد إيجارات المحلات والمنشأت السياحية والفندقية 3 أشهر

بورسعيد – السيد فلاح

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تأجيل سداد كافة المستحقات المقررة علي المنتفعين بمحلات سوق الأسماك الجديد والمحلات التابعة للجهاز التنفيذي وكذلك المستحقات المقررة علي المنشات السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر ضمن الإجراءات التي وجهت بها القيادة السياسية والحكومة للتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن قضية فيرس كورونا، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس السيسى،الذي يبذل الجهد المخلص لرعاية أبناء مصر والنهوض بالوطن في مختلف المجالات، وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تسير علي هذا النهج لتوفير كافة أوجه الرعاية لأبناء بورسعيد.

من ناحية أخرى قدم محافظ بورسعيد الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمستشفيات من أطقم أطباء وتمريض على الجهد المبذول خلال هذه الفترة وشدد على بذل مزيد من الجهد والعرق فأبناء بورسعيد فى الوقت الحالى ليسوا أقل إخلاصًا ووطنية من أحفاد 56 الذى ستظل بطولاتهم خالدة على مر العصور والأجيال.

كما قدم محافظ بورسعيد الشكر والتقدير إلى شباب بورسعيد المتطوعين الذين يقدمون أعمالا بطولية فى معاونة الأجهزة الصحية والطبية بالمحافظة وكذلك أبناء بورسعيد الذين تجاوبوا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطمأن اللواء عادل الغضبان أبناء بورسعيد أن الوضع بالمحافظة تحت السيطرة وآمن بفضل التزام ووعى أبناء المحافظة وسوف يكون النصر بمشيئة الله لصالح الوطن والمواطن البورسعيدى كما حقق النصر فى حربة ضد العدوان الثلاثى فى 56.

ووجه محافظ بورسعيد كلية الطب ببورسعيد بالمشاركة بكافة أوجه الدعم ووضع جداول وخطة للعمل والتنسيق مع مديرية الصحة والطب الوقائى للاستفادة من كافة مقومات كلية الطب للحد من انتشار الفيروس المستجد.

كما وجه مدير مديرية الصحة ومدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد بتوفير نبطشيات داخل مستشفيات الحميات والمبرة تعمل على مدار 24 ساعة من أطقم طبية وعمال وأمن وإسعاف لمتابعة أى حالات مشتبه بها والتعامل الفورى معها ووجه بعمل المستشفيات على مدار الـ24 ساعة دون إغلاق وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين فى هذا الشأن.

وشدد محافظ بورسعيد على عمل مرفق الإسعاف على مدار الـ24 ساعة والاستجابة لطلبات أى مواطن يحتاج للإسعاف على الفور ودون تأخير، هذا إلى جانب سرعة التعقيم والتطهير والعزل لأى أماكن يظهر بها حالات الإصابة، وذلك فى إطار خطة المحافظة الشاملة للحد من الفيروس المستجد وحماية الوطن والمواطنين.