اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:30 م
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محافظ الوادى الجديد يوجه بتطبيق معايير السلامة بمشروع البرمودى فى الخارجة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:35 م
محافظ الوادى الجديد يوجه بتطبيق معايير السلامة بمشروع البرمودى فى الخارجة محافظ الوادى الجديد يوجه بتطبيق معايير السلامة بمشروع ازدواج طريق البرمودي بالخارجة
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أعمال الرصف بطريق البرمودى الرابط بين مركزى الخارجة وباريس، والذى يجرى توسعته وازدواجه بطول 4 كم، حيث تمت إزالة الدورانات فى الطريق، وجعله بشكل مستقيم لتمكين سائقى السيارات من الرؤية، وذلك للحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق الراحة والطمأنينة لهم.

ووجه الزملوط بضرورة الالتزام بمقاييس الجودة فى أداء الأعمال وفقا لأحدث معايير السلامة والأمان، مشددا بضرورة انتهاء كافة الأعمال فى التوقيتات المحددة.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أجرى جولة تفقدية أمس الاثنين بمركز الداخلة حيث تفقد مسرح وسينما قصر ثقافة موط بالداخلة، وذلك فى إطار جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، حيث يقام المشروع على مساحه ١٢٠٠ م٢ حيث تم تطويره ورفع كفاءته ليصبح قصر متعدد الأنشطة، حيث يشتمل على مسرح كبير وصالة عرض سينمائى بسعة ٦٥٠ كرسيا، ويشمل ٤ قاعات للفنون التشكيلية والمواهب والأطفال وعدد ٢ مكتبة واحده للأطفال وأخرى عامة للكبار بالإضافة إلى نادى للتكنولوجيا واستراحات لاستقبال الفرق الفنية المشاركة فى الاحتفالات بجانب مكاتب إدارية للعاملين.

ووجه الزملوط بحصر الاحتياجات الخاصة بالتأثيث وذلك للتنسيق مع وزارة الثقافة لاستكمالها، وذلك بعد انتهاء الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد، مشددا على ضرورة الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة فى الوقاية من فيروس كورونا داخل المبنى والالتزام بعدم التجمع والحرص على تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير المستمرة.

 


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