اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد يكلف الطب البيطرى بالاشراف على مزرعة أسماك

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:08 م
محافظ الوادى الجديد يكلف الطب البيطرى بالاشراف على مزرعة أسماك مدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد ورئيسة قسم الاسماك بالمديرية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلن الدكتور ناجى عوض مدير عام مديرية الطب البيطرى بمحافظة الوادى الجديد أن اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم أصدر توجيهاته للمديرية بالإشراف على مزرعة أسماك الشركة 55 بالخارجة حيث جرى متابعة تنفيذ المشروع تحت إشراف الدكتورة وفاء عادل رئيس قسم الأسماك بالمديرية للأطمئنان على حسن سير العمل وحيوية ذريعة الأسماك التى تم وضعها فى الأحواض وبالتنسيق معالمهندس  صابر محمد اسماعيل رئيس الوحدة المحليه لقرى الشركة 55 .

وكانت المحافظة أعلنت عن تنفيذ مزرعة سمكية لتوفير كميات من الاسماك الطازجة للمواطنين حيث جرى تنفيذ المشروع بقرية الشركة 55 شمال مركز الخارجة بالطريق الواصل مع محافظة أسيوط بتكلفة إجمالية مليون و760 ألف جنيه ويتضمن إقامة 6 أحواض للاستزراع السمكي لإنتاج أنواع " البلطي- البوري"، بطاقة 12 طنًا شهريًا بتمويل من صندوق استصلاح الأراضى بالمحافظة، وتستهدف إقامة 9 أحواض للاستزراع السمكى مختلفة الأحجام، و 12 حوض طحالب ومفرخه وأحواض أعلاف ونوافخ هواء وملقبات مياه.

وبدأ التشغيل التجريبى للمشروع فى 3  أحواض للأمهات وأحواض لنمو الطحالب المستخدمة في تغذية الأسماك ، وهى فكرة مشروع طحالب الازولا التى نجح تنفيذها على هامش مشروع الاستزراع السمكي بالقرية .

وكان محافظ الوادى الجديد أعلن عن تلقى طلبات الراغبين فى إقامة مزارع سمكية على برك الصرف الزراعى المنتشرة بالمحافظة.

وقال محافظ الوادى الجديد فى تصريح له ، إن المحافظة بالتعاون مع وزارة الزراعة والرى تقوم بتقديم كل التسهيلات اللازمة للراغبين فى إقامة هذه المشاريع، وذلك للتغلب على مشكلة تراكم المياه بالبرك الزراعية وهدر المياه، بالإضافة إلى إمكانية توفير الأسماك الطازجة طوال العام لأهالى الواحات بأسعار مخفضة.

وأضاف أن الاستزراع السمكى يعد واحدًا من المشروعات المستحدثة التى تقوم المحافظة بتنفيذها حاليا لتشجيع المستثمرين على تنفيذها .

 


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