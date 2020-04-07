محافظ المنوفية: فتح معسكر الكشافة بميت خلف كعيادات استقبال للمرضى

المنوفية - محمد فتحى

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، فتح معسكر الكشافة بميت خلف لإستقبال الحالات المرضية ، وكعيادة خارجية بديلة لمستشفى الحميات ، على أن يقتصر العمل بمستشفى الحميات على إستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا ، وذلك فى إطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين ، وبالتنسيق الكامل مع جامعة المنوفية ، يأتى هذا فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وطالب محافظ المنوفية بأهمية حسن إدارة العمل داخل المنظومة ، وإزالة كافة المعوقات فى ظل الظـروف الراهة ، وتقديم خدمة صحية عالية الجودة ، على أن يتم التعامل بآليات غير تقليدية لحل كافة المشكلات التى قد تواجه المنظومة ، فى ضوء تنفيذ تلك القرارات.

هذا وقد ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين الإلتزام بكافة الإجراءات التى يتم إتخاذها لمواجهة إنتشار فيروس كورونا وتكاتف كافة الجهود لعبور هذه الازمة .

كان تقرير وزارة التنمية المحلية قد أعلن أن محافظة المنوفية ، تصدرت محافظات الجمهورية فى تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزاة التنمية المحلية بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدcovid-19، طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار العدوى.

بدوره، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المنوفية تصدرت المحافظات فى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمبانى والمنشات الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة والشوارع العامة وأماكن التجمعات تليها الدقهلية والشرقية وقنا والمنيا والوادى الجديد ، بينما احتلت المراكز الأولى من حيث غلق قاعات الأفراح والنوادى المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك خلال التقرير الذى عرضه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن جهود المحافظات فى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد وذلك حتى نهاية مارس 2020.

حيث شمل تقرير وزارة التنمية المحلية تطهير وتعقيم نحو 77 ألف مبنى ، وغلق 5 ألاف محل تجارى مخالف للمواعيد المقررة ومصادرة الشيشة بـ 7 ألاف مقهى وكافتيريا وغلق 7 ألاف مركز تعليمى وإلغاء 2116 أسواق شعبية بالإضافة إلى غلق 2374 نادياً وقاعات أفراح بمختلف المحافظات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة فى تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم وكذا إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار نقل العدوى بين المواطنين.