اليوم السابع
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محافظ الدقهلية: 770 ألف جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات جديدة لشباب الخريجين

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:01 م
محافظ الدقهلية: 770 ألف جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات جديدة لشباب الخريجين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صرف الدفعة 137 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين، بدون فوائد عن شهر ديسمبر الماضي لإقامة مشروعات جديدة، وبلغت قيمتها 770ألف جنيه، وأضاف أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز بلغ حتى الآن 85 مليون و43 ألف جنيه.

وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة ،كما شدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط، والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات .

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد، وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد، فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

ومن جانبها قالت زينب الامشاطي مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين، إنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية لـ40 (19 ذكور، 21 إناث) على مستوى 10 وحدات محليـة بالمحافظة ليصل عدد المستفيدين من قروض الجهاز إلى11ألف و547من الجنسين (5552 ذكور، 5995إناث).

يذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أكد  استمرار تقديم المساعدات الانسانية المتنوعة  للأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة خاصة خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتى كان لها تداعيات اقتصادية واجتماعية على هذه الاسر، وقد اوضح محافظ الدقهلية انه خلال الاسبوع الثانى على التوالى وتخفيفا عن كاهل هذه الاسر فقد تم تقديم مساعدات ماليه باجمالى 3.488  مليون جنيه استفادت منها 14434 اسرة بقرى المراكز ومدن المحافظة هذا فضلا عن تقديم مساعدات عينية شملت توزيع 7 طن بطاطس و 5000شنطة مواد غذائية و 200  كيلو لحوم وكذا 100 كرتونه بيض على هذه الاسر، بالإضافة الى توزيع 1410شنطة حمايه طبية تبرع من مؤسسه مصر الخير.

 

 


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محافظ الدقهلية

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