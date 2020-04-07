محافظ الدقهلية: 3 ملايين جنيه مساعدات للحالات الإنسانية وتوزيع 7 طن بطاطس

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،استمرار تقديم المساعدات الإنسانية المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة،خاصة خلال فترة تطبيق الإجراءات الإحترازية،والتى كان لها تدعيات اقتصادية واجتماعية على هذه الأسر.

وأوضح محافظ الدقهلية،أنه خلال الأسبوع الثانى على التوالى،وتخفيفا عن كاهل هذه الأسر،تم تقديم مساعدات ماليه باجمالى 3.488 مليون جنيه،استفادت منها 14434 أسرة بقرى المراكز ومدن المحافظة،هذا فضلا عن تقديم مساعدات عينية شملت توزيع 7 طن بطاطس و 5000 شنطة مواد غذائية و 200 كيلو لحوم ، وكذا 100 كرتونه بيض على هذه الأسر،بالإضافه إلى توزيع 1410 شنطة حمايه طبية تبرع من مؤسسه مصر الخير ، مؤكدا بأنه تم تسليم تلك المساعدات على الأسر المشار إليها بمنازلهم .

وفى ذات السياق أعرب محافظ الدقهلية،عن سعادته بالجهود المشرفة للمجتمع المدنى بالدقهلية فى المشاركة مع الدولة فى التخفيف لتداعيات تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، موضحا أن جمعية رجال الأعمال والمستثمرين بالدقهلية ، قد تبرعت بمبلغ 2 مليون جنية لصالح صندوق تحيا مصر.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعة على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، وقال وكيل الوزارة أنه تم تقديم هذه المساعدات بمشاركة عدد 112 جمعية أهلية ، إضافه الى مؤسسه التكافل الاجتماعى بالدقهلية ، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ تكليفات محافظ الدقهلية بتسليم هذه المساعدات للأسر من خلال لجان التضامن الاجتماعى بالإدارات الاجتماعية بالمراكز والمدن والاحياء والمكاتب التابعه لها بالقرى ، على مستوى المحافظة والجمعيات الأهلية المساهمة ، فى تقديم تلك المساعدات .

وأضاف وكيل الوزارة أن جمعية رجال الأعمال والمستثمرين بالدقهلية ، قد اتخذت إجراءات تستهدف التيسير على المواطنين المقترضين من الجمعيه تخفيفا للأثار والتدعيات المترتبه عن تطبيق الإجراءات الاحترازية ، شملت تخفيض نسبه الفائده على القروض الممنوحه من الجمعيه بنسبه ٤% ، حيث انخفض إجمالى الفائده من 19% الى 15% ، وكذا ترحيل قيمه الاقساط على العملاء ، عن شهر أبريل لنهاية جدول السداد وفقا لجدول السداد للمستحقات ، وأنه فى حالة استمرار مد فترة الإجراءات سيتم مد فترة التاجيل وفقا للظروف المستجده ، وأكد محافظ الدقهلية على أن المحافظة لا تدخر جهداً فى الوقوف بجانب الأسر والحالات الانسانية المستحقه وبالرغم من كل الظروف واضاف اننا نعمل على تقديم كافه سبل الدعم اللازم لها بالتعاون مع كافه الاجهزة التنفيذية والمؤسسات الاجتماعية، والجمعيات الاهلية والمجتمع المدنى.